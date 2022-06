Elektryczne rowery bardziej wchodzą do świadomości ludzi i są coraz chętniej używane. To już nie tylko wygodny środek transportu, ale również oszczędny - szczególnie w dobie stale rosnącej inflacji i cen paliwa zbliżających się do 10 zł za litr. Korzystanie z takich środków transportu jest również ekologiczne, bowiem ma wpływ na ślad węglowy generowany przez transport oraz komfort życia w dużym mieście.

Gdynia jest miastem, które postanowiło zainwestować w to rozwiązanie

Rada Miasta Gdyni przegłosowała uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego. Jest to miasto, które od wielu lat stawia na ekologiczne środki transportu, takie jak na przykład trolejbusy czy elektrobusy. Teraz przyszedł czas na rewolucję w dziedzinie elektrycznych rowerów.

To nie jest jednak pierwsze podejście miasta do tych środków transportu. Od ponad 3 lat mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy mogą bezpłatnie wypożyczać rowery cargo w ramach miejskiej wypożyczalni, a od 1,5 roku funkcjonuje dotacja na zakup takiego roweru. Na stronie miasta możemy również przeczytać, że niektórzy urzędnicy, w ramach swoich obowiązków w czasie wyjazdów w teren, korzystają właśnie z tego środka transportu. Z tego względu Gdynia postanowiła wesprzeć mieszkańców w zakupie takiego roweru.

Mieszkańcy Gdyni mogą otrzymać nawet 50% dotację na e-rowery

Jak informuje miasto Gdynia, dotacja do rowerów jest bardzo popularną formą zachęty dla mieszkańców innych państw i miast europejskich do zmiany swoich nawyków transportowych i wyboru alternatywnego środka transportu. Już wkrótce wszyscy mieszkańcy Gdyni, jako pierwszego miasta w Polsce, decydujący się na zakup elektrycznego roweru do codziennego transportu, będą mogli otrzymać nawet 50% dotację. Jest w tym jednak mały haczyk - połowa ceny nie może przekraczać kwoty 2500 zł, co może nie być takie łatwe. Niemniej jednak, dotacja w tej wysokości jest z pewnością świetną sprawą.

Źródło: Unsplash @himiwaybikes

Jak i kiedy skorzystać z dotacji?

Ważne jest to, aby najpierw złożyć wniosek o dotację do Miasta Gdyni, który dostępny będzie w Urzędach Miasta oraz siedzibach urzędu. Następnie, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy zawrzeć umowę i dopiero wtedy dokonać zakupu roweru elektrycznego. Na sam koniec należy złożyć dokumenty potwierdzające zakup środka transportu do Urzędu Miasta i gotowe - należy jednak mieć na uwadze, że zakup roweru przed zgłoszeniem się do miasta nie będzie brany pod uwagę jeśli chodzi o dotację.

Miasto informuje również, że wnioski można będzie składać w okresie od dnia wejścia w życie uchwały do dnia 15 października (lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta). W każdym kolejnym roku wniosek ten można złożyć od 1 stycznia do 15 października, więc niemal przez cały rok - zainteresowani z pewnością zdążą to uczynić.

Źródło: Unsplash @himiwaybikes

Co istotne, wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały rozpatrzone z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Gdyni na dany rok, przechodzą na kolejny rok, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel. Z tego względu, nawet jeśli początkowo się nie uda, nie ma powodów do zmartwień.

W redakcji Antyweb specem od rowerów elektrycznych jest Jakub Szczęsny. W ostatnim czasie testował ADO A20F - jeśli jesteście ciekawi, jak ten model sprawdza się w praktyce, gorąco zapraszamy do sprawdzenia recenzji Kuby pod tym linkiem. Co sądzicie o takiej ustawie? Chcielibyście, aby podobną inicjatywę wykazały inne miasta w Polsce? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Miasto Gdynia

Obrazek wyróżniający: KBO Bike dla Unsplash