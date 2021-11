Rower elektryczny dokonał cudu. Wyciągnął mi cztery litery z chaty

Drodzy Czytelnicy - jestem człowiekiem leniwym. Tak bardzo, że do sklepu pod blokiem potrafię wyjechać autem, brzydzę się spacerami (no, prawie), a za trening potrafię uznać wyjazd na stację paliw. Tomek Popielarczyk uznał, że nie ma dla mnie ratunku i zaproponował mi test roweru z napędem elektrycznym. Wziąłem, bo chciałem być leniwy jeszcze bardziej.

Wszystko zbiegło się z awarią wagi ciężkiej w szwedzkim rydwanie (nie pozdrawiam Magneti Marelli) i stanami depresyjnymi spowodowanymi podliczeniem szacowanych kosztów jego napraw. Przestałem jeść, próbowałem sprzedać nerkę na AliExpress - sami widzicie. Rowerek przyjechał ostatecznie do biura, bez przekonania go poskładałem (i obyło się bez wyzwisk w trakcie). Najpierw okazało się, że ten napęd elektryczny to trochę taki cienki w sumie jest - standardowo działa tylko jako "wspomaganie". Coś jak turbo w aucie - odpychasz się i nagle coś Cię ciągnie do przodu. Dziwne uczucie.

ADO A20F, rowerek z napędem elektrycznym produkcji chińskiej jednak ma manetkę "gazu". Ta normalnie nie działa na rynku europejskim i służy jedynie jako dekoracja. Rowerek rozpędzi się do ok. 20 km/h - przez przepisy, które pozwalają na sprzedaż w Europie takich rzeczy z limitem prędkości wynoszącym 25 km/h. Wiedząc o tym, że możliwości tego sprzętu są dużo większe, dokopałem się do sposobu na jej odblokowanie. Potem udało mi się zrobić tak, że rowerek od 0 km/h potrafi wystartować na silniku elektrycznym. Wcześniej, również ze względu na bezpieczeństwo - silnik elektryczny działał od ok. 5 km/h i dopiero wtedy możliwe było sterowanie nim za pomocą wspomnianej wyżej manetki.

Mnie dać palec, a wezmę rękę, nogę, wątrobę i jeszcze strzelę w potylicę z backhandu. Kolejne oglądane tutoriale pokazały mi jak:

Zwiększyć maksymalną prędkość. Ta wynosi standardowo ok. 20 km/h. Po odblokowaniu: 35 km/h na napędzie elektrycznym. Oczywiście mam trochę spory bagażnik, więc w sumie niewiele mi to dało.

Zwiększyć moc przyspieszenia. Wyobraźcie sobie, że ten rowerek wcale nie korzysta normalnie ze wszystkich swoich możliwości. Po odblokowaniu mało mi spod siedzenia nie wyjechał.

Zwiększyć ilość dostępnych trybów jazdy. Standardowo są cztery (0-3), gdzie 0 to brak silnika elektrycznego, a 1-3 limity prędkości. Teraz mam ich 10 (0-9).

I tak oto z nieco wykastrowanego dzika, bo tym jest ADO A20F - zrobiłem sobie guźca na chińskiej mecie. W ciągu kilku dni testów udało mi się spalić gumę w biurze (przy okazji przypalając posadzkę), zrobiłem sobie 10-kilometrową wycieczkę po mieście o dwunastej w nocy, do pracy dojeżdżam naszprycowanym, podrasowanym software'owo wspomnianym wyżej sprzętem i przeżywam dziwny okres fascynacji testowanym urządzeniem. Rzadko mi się to zdarza, naprawdę. Trudno jest mnie zaskoczyć już czymkolwiek w świecie technologii - rowerek elektryczny nie dość że to zrobił, to jeszcze wygonił mnie i moje myśli z domu.

Zazwyczaj mój dzień wygląda tak: 7:00, pobudka. O ósmej jestem w biurze. Tam siedzę dłużej niż 8 godzin, jak ojciec Maty przykazał. Zrobię co mam zrobić, upewniam się że wykonane przeze mnie rzeczy nie uszkodzą czasoprzestrzeni, lecę na zakupy, jadę do domu. Robię to, co zarządził lekarz i coś jem. Kładę się do łóżka koło 22:00 i tam jeszcze świadomie gniję przez godzinę, dwie. Netflix, Twitter, chore memy, a potem dokonuję restartu.

Dzień z rowerkiem wygląda trochę inaczej. Budzę się tak samo, ale jakoś chętniej. Doprowadzam się do umownego stanu używalności wizualnej, wychodzę do garażu i pociągam za lejce chińskiej dzikoświni z kartą multikoks. Za chwilę jestem w biurze i z banenem na ustach wkraczam trzymając zwierza na smyczy. Parkuję pojazd przy ładowarce, zasiadam do komputera i smaruję z pracą jak szalony po to, żeby mieć jeszcze czas - by pojeździć sobie. Chociaż napęd elektryczny powoduje, że pedały są przeze mnie używane głównie do wjeżdżania pod górki (by pomóc odrobinę silniczkowi) lub do gwałtownego przyspieszania (przyspieszanie hybrydowe - nóżki + silniczek) - mimo wszystko ruszam się bardziej.

Pobłogosław Panie napęd elektryczny

W mieście jest genialny. Chociaż i poza nim byłby równie spoko. Dla takiego człowieka jak ja - niesamowite odkrycie. Pewnie uznacie, że samochód lepszy bo na głowę nie pada; zwykły rower jeszcze ciekawszy bo człowiek rusza się jeszcze mocniej: tłumaczę o co chodzi z tym moim lenistwem. Ja nigdy nie byłem wytrzymałościowcem i choć zwykłym rowerem jeździć uwielbiam / uwielbiałem, to całe życie mam problem z wydolnością płuc. Uwierzcie, u mnie się nie da wykształcić wysokiej wytrzymałości.

Całe życie bowiem wydawało się wszystkim, że po prostu choruję na astmę. No i w sumie nie było to takie głupie, bo sterydy i wziewy rozkurczające oskrzela mi pomagały. W tym roku okazało się, że to prawda - jednak niepełna. Pulmonolog trochę zaciekawiony kosmicznie złym wynikiem spirometrii (jak na to jak się prowadzę), przeprowadził ze mną szerszy wywiad rodzinny. Wysłał mnie na badanie genomu - próbka pojechała do Berlina, wrócił wynik i okazało się, że moim głównym problemem jest niedobór alfa-1-antytrypsyny. Na szczęście jest to wariant, który rzadziej powoduje uszkodzenie wątroby. Mimo wszystko jednak moje płuca i oskrzela już są po gwarancji i szybciej kończy im się okres przydatności. Poza brakiem talentów okazało się, że mam jeszcze bajzel w DNA.

Możesz również posłuchać, jak przez dwie minuty nudzę o tym rowerku. Zignoruj opis, to długa historia:

Trochę poważniej już kończąc, bo w niemal całym wpisie odrobinę się z Wami drażnię - napęd elektryczny zrobił to, czego nie zrobił lekarz grożąc mi sztucznym płucosercem - bo przeszczepu płuc jako "nierokujący" nie dostąpię. Dokonał tego, czego nie dokonali znajomi i rodzina - błagający, żebym o siebie zadbał i wyciągnął siedzenie z domu. Nawet, jeżeli nie pedałuję aktywnie na tym rowerze, to latam wkoło niego, odwiedzam różne miejsca w okolicy, szukam sobie powodów, by jeszcze chwilę pojeździć. Dalej siedzę na Twitterze, ale cały czas męczę wszystkim rowerkiem z napędem. Dalej lubię memy. Tylko wszystko jakoś tak bardziej.

Rowerek ADO A20F opisywany w tekście jest u mnie na testach. Za około półtora tygodnia dostaniecie jego pełną recenzję. Jak jesteście z Rzeszowa lub okolic, uderzcie do mnie na Twitterze: możemy się spotkać i wspólnie potestować tego wariata.