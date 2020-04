Kiedy mamy już wypełniony nasz koszyk, klient musi podać wybrane hasło odbioru zakupów, datę i czas odbioru, oraz adres email. Na podany adres email przychodzi potwierdzenie rezerwacji z numerem zamówienia. Może je odebrać osobiście następnego dnia w wybranym sklepie Auchan i zapłacić przy odbiorze.

Jednak jak chcemy zamówić z dostawą do domu w 3 godziny od tego zamówienia, z tym numerem zamówienia musimy przejść teraz na strony iTaxi i wypełnić dodatkowy formularz, w którym podajemy nasz numer telefonu, adres odbioru i dostawy zakupów, osobno dla wybranego sklepu i osobno nasz domowy, numer zamówienia, hasło odbioru i ewentualny komentarz. Takie zamówienie możemy złożyć też telefonicznie lub w aplikacji iTaxi.

Teraz jednak najlepsze, po złożeniu tych wszystkich zamówień trzeba jeszcze za nie zapłacić. Jak to zrobić? Zacytuje z przesłanego komunikatu:

Kiedy rezerwacja jest gotowa do odbioru, klient płaci za zakupy z Auchan BLIKIEM. Kierowca iTaxi, który będzie realizował dostawę, dzwoni do niego i prosi o podanie kodu BLIK, następnie klient musi zatwierdzić płatność w aplikacji mobilnej banku na swoim smartfonie, widzi wówczas nazwę odbiorcy płatności – Auchan oraz kwotę, za jaką zrobił zakupy. Pieniądze trafiają bezpośrednio do Auchan. Za samą dostawę należy zapłacić przy odbiorze – płatność odbywa się bezpośrednio u kierowcy, który dysponuje terminalem płatniczym.

Tyle kampanii informacyjnych, tyle artykułów ostrzegających przed podawaniem komukolwiek przez telefon czy w sieciach społecznościowych kodu BLIK, a tu jak na tacy, kolejny pomysł na akcje wyłudzeń. Ja wiem, że dany klient wie, że złożył kilka godzin temu zamówienie i oczekuje na to zamówienie, że w aplikacji banku wyświetli się kwota i odbiorca przelewu, ale ludzie tego nie czytają tylko klikają dalej. Wiemy to po wielu skutecznych akcjach wyłudzeń na BLIKA.

Nawet jeśli trochę przesadzam i nie grozi to teraz jakąś kolejną akcją wyłudzeń, to sam taki pomysł może wywołać złe nawyki u ludzi w podawaniu kodów BLIKA obcym osobom, które mogą być wykorzystane później przez przestępców w jakiś innych osobnych akcjach w przyszłości.