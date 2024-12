Dostałeś taką wiadomość? Uważaj, możesz stracić dorobek życia

PKO BP przestrzega przed nową formą złośliwych wiadomości e-mail. Oszuści podszywają się pod bank licząc, że nieświadomi klienci klikną w link prowadzący do spreparowanej strony, która zawiera złośliwe oprogramowanie.

Bank PKO BP przekazał komunikat skierowany przede wszystkim do klientów posiadających w nim rachunki bankowe. Oddział zajmujący się bezpieczeństwem bankowości internetowej powiadomił o zidentyfikowaniu kampanii mającej na celu wyciągnięcie danych logowania, co prowadzić będzie do wyczyszczenia rachunków z przechowywanych w nich pieniędzy. Jak czytamy w komunikacie:

Wiadomości są podszyciem pod bank o temacie: "Potwierdzenie operacji - 12/17/2024". Wiadomości mają w polu nadawcy adres.: pko@labor-zahntechnik.de oraz exith@profipoczta.pl. W treści znajduje się link do strony hxxps://pko-plik.s3.eu-north-1.amazonaws[.]com/pl.html, pod którym znajduję się złośliwe oprogramowanie.

Bank nie jest autorem tych wiadomości i przestrzega wszystkich klientów przed klikaniem w linki pochodzące od nieznanych adresów e-mail oraz prowadzące do stron łudząco przypominających strony Banku PKO BP.

Tak wygląda spreparowany e-mail od Banku PKO BP

Uwaga przed fałszywymi wiadomościami od banku. Lepiej nie klikać w podejrzane linki

Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Przede wszystkim trzeba zachować spokój i nie działać pod presją czasu. Warto dać sobie czas na przemyślenie sprawy i uspokojenie emocji związanych z przeczytanym właśnie mailem. Strach, panika, a także euforia mogą prowadzić do błędów. Kiedy otrzymasz podejrzany SMS, e-mail, telefon lub wiadomość, najlepiej:

Nie daj się ponieść presji – weź głęboki oddech i poczekaj, aż zweryfikujesz wszystkie ważne informacje. Czy coś złego naprawdę wydarzyło się z twoim bliskim? Czy rzeczywiście nie zapłaciłeś jakiegoś rachunku? Czy wygrana w loterii jest prawdziwa?

Zasięgnij porady. Czasem rozmowa z bliską osobą może pomóc uniknąć kłopotów. Może ktoś z twoich znajomych miał podobną sytuację i wie, jak się zachować.

Poznaj sposoby ochrony przed zagrożeniami w sieci. Warto zapoznać się z poradami na stronach rządowych, np. na stronie CERT Polska, oraz skorzystać z aplikacji mObywatel, która zawiera informacje o bezpieczeństwie online.

Jeśli coś wydaje się podejrzane, warto zgłosić to do odpowiednich instytucji. Wystarczy aplikacja mObywatel. Za jej pomocą można:

Zgłosić złośliwą stronę internetową, fałszywy sklep lub inne oszustwa.

Dowiedzieć się, jak przekazać podejrzane wiadomości SMS lub e-mail ekspertom.

Zgłosić nielegalne treści w internecie, takie jak niepokojące materiały dotyczące dzieci.

Korzystać z bazy wiedzy, która zawiera artykuły o cyberbezpieczeństwie oraz ostrzeżenia przygotowane przez specjalistów z CERT Polska.

