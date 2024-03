Dostałeś karę za opłacony parking? Możesz odzyskać pieniądze

WEIP to operator parkingów komercyjnych działających m.in. przy szpitalach i centrach handlowych. Firma została zobowiązana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do zwrotu pieniędzy klientom, którym zostały niesłusznie nałożone opłaty dodatkowe. Decyzja ta wynikała z licznych skarg konsumentów dotyczących praktyk firmy.

Analiza Urzędu oraz sygnały od klientów ujawniły, że WEIP pobierał dodatkowe opłaty nawet w przypadkach, gdy klienci posiadali ważny bilet parkingowy, który mógł być niewidoczny przez np. umieszczenie go na wycieraczce lub trzymanie przy sobie. Dodatkowo, firma wprowadzała w błąd klientów, sugerując nieuchronność windykacji i egzekucji za nieuiszczone opłaty, co wywoływało strach wsród klientów i wymuszało rezygnację z dalszej walki o swoje prawa.

Liczba skarg na zarządców parkingów z roku na rok wzrasta, dlatego konsekwentnie weryfikujemy rzetelność tych przedsiębiorców. Nieustannie zaskakują nas przypadki obciążenia konsumentów opłatą, mimo że nie upłynął dopuszczalny czas parkowania czy ignorowanie zasadnych reklamacji, gdzie konsument był w stanie udowodnić posiadanie biletu parkingowego. Nie kwestionujemy systemu płatnych miejsc postojowych, ale niesłusznie naliczane opłaty dodatkowe i utrudnianie procesu reklamacji

– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK wziął się za parkingi. Za nieupoważnioną karę, zwrot pieniędzy

Co roku firma otrzymywałe tysiące reklamacji, z których większość była odrzucana, często niezasadnie. Ponadto, firma wprowadzała klientów w błąd co do sposobu składania reklamacji. A to skutecznie utrudniało proces ich składania. Po przeprowadzonym dochodzeniu i kontroli, UOKiK nałożył na WEIP obowiązek zwrotu niesłusznie naliczonych opłat wszystkim klientom, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty po 1 stycznia 2020 r. mimo posiadania ważnego biletu parkingowego. Informacja o decyzji została opublikowana na stronie internetowej i profilu społecznościowym firmy. A to oznacza, że klienci, którzy mieli problemy z niesłusznie nałożonymi karami, mają prawo ubiegać się o zwrot pieniędzy. Jak czytamy w zamieszczonej decyzji, dotyczy to użytkowników parkingów, którzy:

otrzymali z tytułu braku posiadania ważnego biletu wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej po 1 stycznia 2020 r., pomimo faktu posiadania ważnego biletu z prawidłowym numerem rejestracyjnym pojazdu w trakcie wystawiania wezwania, niezależnie od tego, czy bilet znajdował się w pojeździe oraz czy złożyli reklamację, otrzymali z tytułu braku posiadania ważnego biletu wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej po 1 stycznia 2020 r. na parkingu, na którym występował co najmniej jeden parkomat niepozwalający na wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu na bilecie parkingowym, a jednocześnie złożyli w terminie reklamację, w której przedstawili bilet parkingowy bez numeru rejestracyjnego pojazdu, który był ważny w momencie wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej.

Jednocześnie, Prezes UOKiK podjął działania przeciwko innemu zarządcy parkingów, APCOA Parking Polska, karząc go grzywną za ograniczanie sposobów składania reklamacji i niezgodne z prawem określenie terminu rozpatrzenia reklamacji. Decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna.

Stock image from Depositphotos