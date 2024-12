Doskonała oferta komórkowa - tylko 10 zł miesięcznie!

Taka opcja pojawiła się właśnie w ofercie operatora Otvarta - w pakiecie… Doskonała 5G. Standardowa wersja tego pakietu kosztuje 17,99 zł miesięcznie, a zawiera nielimitowane rozmowy, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych. To już jest najtańsza oferta na rynku z taką zawartością, w subskrypcji Heyah 01 czy w abonamencie Virgin Mobile taki pakiet kosztuje 20 zł miesięcznie.

Reklama

Jednak, jak zdecydujemy się na wykupienie dwóch numerów, to za oba zapłacimy po 12,50 zł, a w przypadku trzech lub więcej numerów na koncie zapłacimy zaledwie 10 zł miesięcznie za każdy numer.

Sprawdziłem regulamin tej promocji (pdf), nie ma żadnych haczyków (obniżone stawki są gwarantowane przez cały czas trwania umowy) czy dodatkowych warunków - oczywiście oprócz takiego, że musimy zachować ciągłość opłat i liczbę numerów na koncie. Umowę podpisujemy na czas nieokreślony, zawsze możemy zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Taryfa Wysokość Opłaty abonamentowej po uwzględnieniu Upustu za zgody do Umowy i upustu za E-Faktury wynikającego z Cennika Taryf 5G Wysokość udzielonego

rabatu Wysokość Opłaty abonamentowej po

uwzględnieniu rabatu Doskonała 5G 17,99 zł 7,99 zł 10,00 zł

Do tej pory, najatrakcyjniejszą ofertą dla dwóch i więcej numerów na koncie była ta, dostępna w subskrypcji nju mobile. Pozostaje najatrakcyjniejsza, ale już tylko w zawartości, bo tu cena za jeden numer to 19 zł miesięcznie.

Niemniej, zawartość ta jest nie do przebicia, jeśli chodzi o limit transferu danych. Na start na każdym numerze dostajemy tu 60 GB transferu danych, po pół roku rośnie do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach stażu do 180 GB.

Wracając jeszcze do promocji w Otvarta, opisana wyżej oferta dostępna będzie do końca lutego 2025 roku. Pamiętajmy też, iż w Otvarta roaming w UE działa na nieco innych zasadach - w pakiecie dostajemy 1000 minut na rozmowy wymienne na SMS w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie do wykorzystania w każdym roku kalendarzowym oraz w każdym miesiącu - 1 GB.

Źródło: Otvarta.

Stock Image from Depositphotos.