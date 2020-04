Razer Blade Stealth 13 zapewnia wysoką wydajność

Jak już wspominałem Blade Stealth 13 wyposażony jest w układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti z 4 GB pamięci GDDR6 i 1024 rdzeniami NVIDIA CUDA zapewniając spory wzrost wydajności względem poprzedniego modelu z GTX 1650 na pokładzie. Do tego mamy procesor Intela produkowany w litografii 10 nm i oparty na nowej architekturze Ice Lake – Intel Core i7-1065G7H, który może pracować z taktowaniem nawet 3,9 GHz. Dzięki wykorzystaniu konfiguracji o TDP 25 W możliwa jest dłuższa praca z wysokim zegarem, co powinno owocować lepszą wydajnością przy dłuższym obciążeniu. Całości dopełnia 16 GB wbudowanej pamięci LPDDR4X taktowanej zegarem 3733 MHz oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB.

Poza tym ultrabook został wyposażony w 2 porty USB typu C, jeden zgodny ze standardem Thunderbolt 3, a drugi z USB 3.1 Gen2. Oba można wykorzystać do ładowania baterii (53 Wh), np. poprzez dołączony do zestawu zasilacz o mocy 100 W (z końcówką USB typu C). Poza tym jest też dwa standardowe porty USB 3.0 typu A. Model ten posiada też poprawioną klawiaturę z pełnowymiarowym prawym klawiszem Shift i wyposażoną w jednostrefowe podświetlenie Chroma RGB, które można personalizować przy wykorzystaniu dowolnego z 16,8 mln kolorów i unikalnych efektów świetlnych dostępnych w Razer Synapse 3.