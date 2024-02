Widziałem już wszystko. Nikt nie przebije wyświetlenia Dooma na TEJ rzeczy...

0

Lauren Ramlan z MIT stworzyła nikomu niepotrzebny, ale imponujący "monitor" i wyświetliła na nim kultowąego "Dooma". Z czego jest on zrobiony? Cóż... z bakterii jelitowych. To nie jest żart ani magia — to prawdziwe bakterie przekształcone w piksele wyświetlające 30-letniego FPS-a. Przyznamy szczerze, że mieliśmy trochę ciekawych pomysłów na tytuły dla tego tekstu, ale pozostaliśmy przy powyższym, grzecznym. Kto z Was zgadnie, o jakich innych propozycjach myśleliśmy?