Wyniki T-Mobile pokazują, że klienci oczekują już w pełni nielimitowanych ofert

Raporty UKE z przenoszenia numerów mają moc. Nie ulega to chyba żadnej wątpliwości. Zdają sobie z tego sprawę sami operatorzy, którzy dwoją się i troją po każdym raporcie, by w następnym poprawić swoje wyniki.

Mają większą moc niż sama liczba klientów, bo umówmy się, że to, iż jeden operator ma bazę 16 mln kart SIM, 15 mln czy 10 mln nie robi klientom zbytniej różnicy, ale jak widzą, że dany operator traci kwartalnie po 60 tys. numerów na rzecz konkurencji to zdają sobie sprawę, że musi być coś na rzeczy.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

Doskonałym przykładem jest tutaj Play, którego wyniki w 2020 roku były wręcz katastrofalne. Znajdowało to odzwierciedlenie w opiniach o tym operatorze wśród klientów, i nie była tu problemem sama oferta, a jakość sieci. Klienci narzekali na zasięgi czy zrywanie połączeń, Play więc nieustannie rozbudowywał swoją sieć, stawiał nowe nadajniki, by podreperować swoje wyniki.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – Cały 2021 rok/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 335468 365406 29938 Play 436410 302956 -133454 Plus 322161 269523 -52638 T-Mobile 245106 262946 17840

Już w 2021 roku sytuacja uległa poprawie. Nadmienię tu tylko, że to pewnego rodzaju paradoks, że dana sieć stara się rozbudowywać swoją infrastrukturę, co często jest jednak blokowane przez mieszkańców danych lokalizacji, a później ci sami mieszkańcy głosują przechodząc do innego operatora - ale to już temat na osobny artykuł.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2021 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 94856 94368 -488 Play 102980 85148 -17832 Plus 91949 63751 -28198 T-Mobile 60515 75469 14954

Niemniej najwyraźniej w pewnym stopniu to się unormowało, Play z 60 tys. na minusie co kwartał, zmniejszył stratę do około 20 tys. obecnie, a więc trzykrotnie mniej. Jednak teraz najciekawiej prezentuje się postawa T-Mobile, który zmienił diametralnie swoją ofertę w III kwartale 2021 roku i dzięki temu jako jedyny operator zakończył IV kwartał zeszłego roku z dodatnim bilansem prawie 15 tys. numerów na plusie.

Z pewnością miał na to wpływ powrót do nielimitowanych ofert na domowy internet mobilny, który pozwalał mieszkańcom lokalizacji bez dostępu do stacjonarnego internetu korzystać z dostępu do sieci bez limitów danych z używalną prędkością do 30 Mb/s, 60 Mb/s i 90 Mb/s.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 87435 80256 -7179 Play 100287 78020 -22267 Plus 79123 57085 -22038 T-Mobile 56246 68362 12116

Nie mógł to być przypadek, bo T-Mobile poszedł o krok dalej i na początku tego roku udostępnił podobną nielimitowaną ofertę w abonamentach głosowych - dostęp do internetu w smartfonie bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s lub w ogóle baz żadnych limitów danych czy prędkości. Efekt? Kolejny kwartał, w którym T-Mobile kończy jako jedyny na plusie, tym razem z dodatnim bilansem na poziomie ponad 12 tys. kart SIM.

Co jeszcze w tym wszystkim jest warte uwagi, działania T-Mobile w ogóle nie mienią mi się jako zagranie va banque - wiecie, coś na zasadzie: wrzućmy rewolucyjną ofertę, jakoś to będzie, sieć może sobie poradzi, może nie, ale podbierzemy trochę klientów od konkurencji.

Wręcz przeciwnie, działania te są przemyślane, widać to gołym okiem. Już kilka lat temu T-Mobile udostępnił na jakiś czas ofertę z nielimitowanym internetem, ale gdy zobaczył, iż oferta ta staje się zbyt dużym obciążeniem dla sieci i wiąże się bezpośrednio ze spadkiem jakości u pozostałych klientów, zwyczajnie wycofał się z niej.

Ponowne jej udostępnienie wiązało się ze znaczą poprawą infrastruktury, jej rozbudową i unowocześnieniem w ostatnich latach na potrzeby tymczasowego 5G, co zwiększyło jej pojemność i pozwoliło na powrót do tej oferty. Zwróćcie też uwagę, że pojawienie się nielimitowanych ofert w ofertach głosowych w T-Mobile poprzedzone zostało testami w postaci dwóch ofert - GIGAlato i później GIGAjesień z planem za 65 zł z 200 GB transferu danych. One również nie spowodowały „zapchania” sieci, widać to w comiesięcznych raportach Speedtest.pl czy Rfbenchmark, więc w styczniu tego roku zamienił je na nielimitowane, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s - idealne parametry dla internetu w smartfonie.

Reasumując, to był strzał w dziesiątkę, klienci chętniej zaczęli przechodzić do T-Mobile i mniej chętnie odchodzić. Czy oferta ta rzeczywiście była wyczekiwana przez klientów, może świadczyć chociażby fakt Waszej reakcji na każdą z nich: Pierwsza nielimitowana oferta na internet mobilny w 2017 roku - 103 komentarze, druga nielimitowana oferta na internet mobilny w wakacje 2021 roku - 215 komentarzy i pierwsza nielimitowana oferta głosowa w styczniu 2022 roku - 104 komentarze. To nie zdarza się często przy innych nowych ofertach na rynku.

Wydaje mi się, że nie pozostanie to bez wpływu na pozostałych operatorów, którzy bacznie śledzą wyniki tych raportów UKE i myślę, że już w tym roku możemy być świadkami pierwszych nielimitowanych ofert u pozostałych operatorów, nawet jeszcze przed udostępnieniem właściwego 5G na docelowych częstotliwościach.

Stock Image from Depositphotos.