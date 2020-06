Na takie nowości aż miło popatrzeć. Nie ruszam się nigdzie bez Dokumentów Google

Wystarczy bowiem spojrzeć na aspekt współpracy online nad plikami, czego Microsoft uczył się od Googlerów. Nawet teraz, gdy Word czy Excel zostały wyposażone w funkcję synchronizowanych komentarzy i edycji online, to wśród moich znajomych oraz dla mnie samego to aplikacje Google są wybierane jako pierwsze. W moim przypadku wynika to z dwóch rzeczy: po pierwsze ani razu nie zdarzyło mi się, by Dokumenty Google pogubiły jakiekolwiek zmiany i modyfikacje w treści lub komentarze, a po drugie aplikacje mobilne w dalszym ciągu wydają mi się bardziej intuicyjne w obsłudze dla każdego.

Dokumenty Google z odświeżonym interfejsem komentarzy