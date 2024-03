Dogecoin wyprzedza Cardano w byczym rajdzie

Dogecoin ($DOGE) rozpoczął właśnie niewiarygodną podróż w górę, osiągając dzisiaj wartość 0,186 USD, czyli rekord całego tygodnia, po tym, jak Bitcoin ($BTC) przebił się przez poziom oporu na poziomie 69.000 USD. W wyniku tego zwrotu akcji Dogecoin zepchnął Cardano ($ADA) na pozycję 9 na liście czołowych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Korelacja BTC/DOGE

Zgodnie z wiadomościami z ostatniej chwili Bitcoin przekroczył próg 70.000 USD. Ruchy cenowe Dogecoina naśladują wykres BTC, choć oczywiście na zupełnie innym poziomie. Widać sporą korelację między wartością legendarnej kryptowaluty a ceną czołowego memecoina. Dane on-chain podane na IntoTheBlock wskazują na korelację cenową BTC/DOGE na poziomie 0,91, ale to nie jest jedyny czynnik, który sprawia, że Dogecoin pnie się w górę, zaliczając wzrost wartości o ponad 40% w ciągu minionego tygodnia.

Po zimie czas na wiosnę memecoinów

Memecoinowa bonanza trwa w najlepsze, szczególnie w przyjaznych kryptowalutom mediach społecznościowych. To tam Dogecoin zgarnia lwią część uwagi i aktywności. LunarCrush, firma analityczna specjalizująca się w społecznym ujęciu zjawisk blockchainowych, podaje, że w ostatnią sobotę w mediach aż huczało od wzmianek o $DOGE. Liczba interakcji sięgnęła 21,68 mln.

Dzięki popularności i widoczności Dogecoina łatwiej było się przebić jego młodszemu bratu. Dogecoin20 to ekologiczna i użyteczna alternatywa dla oryginalnego $DOGE. Część inwestorów mogła mieć opory, wiedząc, że konsensus Proof of Work obciąża środowisko. To właśnie w ich stronę ukłon stanowi nowa kryptowaluta w mechanice Proof of Stake.

Młody Dogecoin20 oferuje atrakcyjny program stakingu i kosztuje zaledwie 0,00022 dolary. W kontekście wspomnianego wyżej rajdu cenowego Dogecoina to nie bez znaczenia. Bezpieczniej inwestować mniejsze kwoty w zmienne i kapryśne memecoiny.

Siła społeczności

Kiedy wiodący psi memecoin dzielnie walczył, by osiągnąć obecną cenę 0.18 dolarów, wierna armia w mediach społecznościowych z ogromnym zacięciem postowała kolejne memy. Tematem przewodnim był, oczywiście, dalszy wzrost, a także możliwość wprowadzenia płatności w $DOGE w serwisie X. Wśród aktywnych członków społeczności krypto warto wymienić między innymi samego założyciela waluty Dogecoin, Billy’ego Markusa.

Billy, znany również pod nickiem Shibetoshi Nakamoto, napisał na dawnym Twitterze, że marzy o tym, by obudzić się i odkryć, że Bitcoin osiągnął cenę miliona dolarów. Wypowiedź została przyjęta pozytywnie, ale i ze śmiechem. Były pracownik koncernu IBM i istny wirtuoz w dziedzinie informatyki opublikował ten wpis na dzień przed tym, jak Bitcoin zaliczył rekordową cenę w minionym tygodniu.

Jako że Bitcoin i Dogecoin to dwie największe waluty funkcjonujące w konsensusie Proof of Work (PoW), wysoka korelacja między ich cenami jest kluczowym czynnikiem pędu, który może wynieść $DOGE na wyżyny. Z drugiej strony wiemy już, że w przeszłości hossa Dogecoina często następowała w konsekwencji jednej z wizji, jakimi Elon Musk lubi dzielić się na portalu X. Skoro więc wspomina się o $DOGE w kontekście płatności P2P, może i tym razem coś jest na rzeczy.

Ale żeby nie było tak różowo...

Wolumen obrotu $DOGE w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 2,99 miliarda dolarów, jak podane CoinMarketCap. Analitycy twierdzą, że Dogecoin może napotkać na opór z uwagi na transakcje sprzedaży, których wartość w weekend zbliżała się do 200 milionów dolarów.

W tym czasie wartość oczekujących transakcji zakupu wyniosła 140 milionów. Różnica między dwoma wartościami potwierdza hipotezę o przesyceniu. Wskaźnik RSI dla Dogecoina w ostatnich dniach kształtuje się w przedziale 59-69. Powyżej 70 można już mówić o przesyceniu i spodziewać się odwrócenia trendu.

W momencie pisania tego artykułu całkowita kapitalizacja Dogecoina wynosi 26,5 miliarda dolarów.

Dlaczego to ma znaczenie?

Memecoinowe hossy są często podyktowane gwałtownym wzrostem entuzjazmu w mediach społecznościowych. Tego typu ruchy przyczyniają się między innymi do podnoszenia świadomości technologii blockchain i jej możliwości.

Choć liderem rankingu memecoinów bez wątpienia pozostaje Dogecoin, mniejsze i nowsze tokeny też dokładają swoje trzy grosze do tego trendu. Mało tego, chcąc zasłużyć choćby na część tej uwagi w mediach, jaką cieszy się $DOGE, świeżynki muszą dać od siebie coś więcej. Dogecoin20 idzie w stronę niszy ekologicznej, promując przyjazny środowisku mechanizm Proof of Stake.

20 kwietnia przypada Doge Day. W tym roku trzymamy kciuki również za młodszego brata $DOGE, licząc na to, że wniesie na arenę memecoinów odrobinę świeżości.

Wpis powstał przy współpracy z ClickOut Media