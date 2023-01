Powiadomienia na Instagramie przestaną działać. To tylko nowa funkcja

Instagram ma za sobą raczej trudniejszy rok. W ciągu ostatnich miesięcy nie wszystkie wprowadzane zmiany podobały się użytkownikom - szczególnie uczynienie z news feeda strumień wideo rodem z TikToka. Niezadowolenie użytkowników było tak duże, że Instagram przywrócił wcześniejszy układ, ale wideo to wciąż najczęściej wyświetlane materiały. Dodano więc kilka narzędzi mających zapewnić szybki dostęp do aktywności ulubionych kontaktów, a w ostatnich tygodniach mówiło się o dodaniu opcji notatek.

Dzięki nim możemy poinformować szybko wskazaną grupę znajomych o tym, co robimy. Nasz status wyświetli się nad zdjęciem profilowym, dzięki czemu inni mogą szybko poznać nasze plany lub dowiedzieć się, czym się akurat zajmujemy. Nie chodzi tu jednak o docieranie do dziesiątek czy setek (tysięcy) osób, lecz tylko do najbliższych znajomych. Niestety, wdrażanie funkcji trwa już jakiś czas i wciąż nie trafiła ona do większości osób.

Nie działają powiadomienia? To Tryb cichy na Instagramie

O wiele szybciej pojawi się chyba opcja z trybem cichym. Celem jest umożliwienie ograniczenia spływających powiadomień - aplikacja nie będzie informować nas o polubieniach, komentarzach czy nowych wiadomościach prywatnych. Co więcej, inni użytkownicy będą poinformowani o aktywnym trybie cichym, dzięki czemu nie będą spodziewać się rychłej reakcji. Instagram będzie też proponować aktywację trybu cichego wewnątrz platformy osobom, które w późnych godzinach nocnych pozostają aktywne na Instagramie.

Przewidziano opcję manualnego aktywowania funkcji, ale nie ma problemu, by ustawić także harmonogram wprowadzając konkretne godziny w jakich Instagram będzie wyciszać powiadomienia. Po przywróceniu domyślnych ustawień otrzymamy podsumowanie zaległych powiadomień. Niestety, na tę chwilę nowa opcja jest ograniczona do wybranych regionów: "Tryb cichy jest dostępny od dzisiaj dla wszystkich w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Mamy nadzieję, że wkrótce udostępnimy go w większej liczbie krajów". Miejmy nadzieję, że jak najszybciej Instagram wprowadzi nową funkcję także i w Polsce.

Instagram wprowadza także lepsze zarządzanie treściami, byśmy mogli szybciej reagować na sugerowane materiały. W sekcji Odkrywaj można po prostu wskazać posty, które nas nie interesują, a to powie platformie jakiego rodzaju treści nas nie interesują. Warto dodać, że zmiany dosięgną nie tylko news feeda, ale także sekcji z rolkami oraz w wyszukiwarce. Bez problemu będziemy także mogli wpisać konkretne hasła, z którymi posty i inne aktywności na Instagramie będą blokowane na naszym koncie.

Jeśli nie będzie Was interesować "dieta" albo "koty", to możecie po prostu wyłączyć wyświetlanie materiałów związanych z tą tematyką w ustawieniach wpisując odpowiednią frazę. To akurat bardzo dobra decyzja, ponieważ nie wszystkie treści publikowane na Instagramie przynoszą pozytywne efekty dla niektórych użytkowników. Możliwość personalizowania sekcji z polecanymi materiałami oraz tymi, które będą pokazywane w wyszukiwarce to właściwy krok i oby na tym Instagram nie skończył.