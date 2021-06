Do tego biura wejdą tylko uśmiechnięci pracownicy

I pewnie niektórzy stwierdzą – e tam, Chiny – nas to nie dotyczy. Faktycznie, nie słyszałem o systemie rozpoznawania uśmiechu i wpuszczaniu pracowników do biura kiedy pojawia się on na twarzy. Natomiast wiele mówiło się o tym, jak Amazon wykorzystuje swoich pracowników w jak największym stopniu, nawet kosztem ich zdrowia – a produktywność ocenia za pomocą algorytmów. Później natomiast na podstawie wyników zwalnia tych z najgorszymi wynikami. Mówi się również, że w związku z praca z domu, firmy starały się znaleźć jak najlepsze sposoby na nadzorowanie pracowników i badanie ich efektywności. I o ile taki system monitorowania uśmiechu jest widoczny i trudno go przegapić (a co za tym idzie – pracownik wie, że jest w tym temacie kontrolowany), to jeśli firma zdecyduje się skorzystać z jakiegoś algorytmu umieszczonego w oprogramowaniu – już niekoniecznie. A naprawdę trudno mi uwierzyć, że wszyscy pracodawcy są w tym temacie fair wobec pracowników i o wszystkim ich informują. Szczególnie teraz, kiedy kierownik nie może po prostu wejść i zajrzeć komuś przez ramię.

Myślę, że to, jak zmienił się w ostatnich miesiącach rynek pracy, przyspieszyło rozwój technologii nadzorującej pracowników, a pracodawcom dało pretekst do stosowania różnych nowych sposobów, które były wcześniej w firmach nieobecne. Pewnie zawsze chcieli to robić, ale przynajmniej teraz mogą zasłonić się brakiem normalnego nadzoru nad pracownikiem w związku z tym, że nie wykonuje swoich zadań na miejscu, w biurze.

Myślę jednak, że po części się to wszystko wyrównuje. Bo są przecież instytucje (szczególnie państwowe), gdzie efekt i wynik nie mają dużego znaczenia. Liczy się odbicie karty przy wejściu, wyjściu i wysiedzenie w biurze równych 8 godzin.

