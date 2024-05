Rozpoznawanie piosenek po jednej nutce najciekawszy aspekt teleturnieju "Jaka to melodia?", który na TVP1 emitowany jest od 1997 r. Coś, co było zarezerowane dla najbardziej wprawionego ucha, nie jest problemem dla nowych technologii. Nie znacie piosenki? YouTube pomoże.

Bez względu na to, czy słuchamy muzyki w samochodzie, podczas ćwiczeń, czy jako tło do pracy, istnieją utwory, których nie rozpoznajemy lub takie, których nie możemy sobie przypomnieć. Później chodzimy długie godziny zastanawiając się co to za melodia i dlaczego wciąż nam w głowie gra. Słyszymy fragment utworu, który w jakiś sposób nas porusza, ale nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ani artysty, ani tytułu. Co wtedy zrobić? Mamy na to kilka metod. Dzięki internetowi, aplikacjom i smartfonom, istnieje wiele sposobów na znalezienie nieznanej piosenki, nawet jeśli znamy tylko kilka słów z tekstu.

Od narzędzi do rozpoznawania muzyki po internetowe wyszukiwarki tekstów – mamy do dyspozycji różnorodne rozwiązania, które mogą pomóc uwolnić się od uporczywej myśli "jaka to melodia?!". W naszym podsumowaniu najlepszych sposobów na znalezienie konkretnego utworu znajdziecie odpowiedź na to trudne pytanie, jednak już od dziś (o ile aktualizacja trafiła również do was) będziecie mogli dowiedzieć się tego z poziomu aplikacji YouTube Music.

Jedną z najpopularniejszych metod odszukiwania utworu w trakcie jego słuchania jest skorzystanie z aplikacji Shazam lub SoundHound. Ta pierwsza doskonale jest znana posiadaczom smartfonów Apple. iPhone posiada wbudowany system rozpoznawania muzyki oparty właśnie na Shazam, a po zainstalowaniu dedykowanej aplikacji z App Store dostajemy dodatkowe możliwości i narzędzia np. do zarządzania odgadniętą w ten sposób muzyką. Shazam jest także dostępny w Google Play na urządzeniach z Androidem i działa podobnie jak wersja na iOS. Teraz posiadacze smartfonów z systemem Google zyskują dodatkowe narzędzie, dzięki któremu identyfikacja utworów stanie się jeszcze prostsza. I, jak podają niektóre źródła, znacznie lepsza niż to, co oferuje konkurencja.

YouTube Music z funkcją rozpoznawania muzyki. Kto skorzysta?

Korzystacie z YouTube Music i to właśnie ona jest waszą ulubioną platformą muzyczną. Już teraz niektórzy użytkownicy mogą zauważyć w aplikacji w wersji na urządzenia z Androidem nową ikonę przy pasku wyszukiwania. Tuż obok mikrofonu znalazło się narzędzie do rozpoznawania słuchanej w tle muzyki. Wystarczy przycisnąć ikonę, a aplikacja zajmie się sama resztą – pod warunkiem, że pozwolicie jej korzystać z mikrofonu. Kilka sekund i gotowe – na ekranie wyświetli się wykonawca, nazwa utworu i możliwość jego odtworzenia w YouTube Music. O dostępności nowej funkcji pisze serwis The Verge, który podaje, że rozpoznawanie utworów w YouTube Music działa szybciej i dokładniej niż Shazam.

Źródło: The Verge

I muszę przyznać, że jestem tym faktem zaskoczony. Nigdy nie miałem problemów z identyfikacją piosenki – bez względu na to, czy był to hit światowej sławy, czy też utwór mniej popularnych artystów. Aplikacja zawsze celnie wskazywała poprawny wynik, nawet wtedy, gdy muzyce towarzyszył hałas dźwięków otoczenia. Przewagą rozpoznawania muzyki w YouTube Music jest również fakt, że funkcja ta ma rozpoznać utwory, gdy je nucimy. Choć patrząc na doświadczenia The Verge, nie działa ona idealnie.

A co z użytkownikami YouTube Music w wersji na iOS? Na ten moment nie ma żadnego potwierdzenia, by funkcja rozpoznawania muzyki pojawiła się i w ten wersji – choć już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że niektórzy użytkownicy mogą już z niej korzystać. Można jednak przypuszczać, że Google wkrótce ją udostępni i nie będzie dzieliło użytkowników ze względu na smartfon i system, z którego korzystają.