Magia teatru za darmo dla wszystkich. Ruszają Dni Kultury na YouTube

30 teatrów, kilkanaście spektakli i to wszystko na YouTube za darmo

Dzięki współpracy z 30 teatrami dla widzów przygotowano aż kilkanaście różnych spektakli do zobaczenia online. Musicie jednak być czujni, bo nie każdy z nich będzie dostępny od dzisiaj, czyli 26 marca, ale niektóre pojawią się na YouTube np. dopiero jutro. Co więcej, nie wszystkie spektakle będą online aż przez kilka dni – część trafi na YouTube tylko na 48 godzin. Większość będziecie mogli jednak oglądać aż przez tydzień i to wedle własnego upodobania, bo nie będą to transmisje na żywo, lecz zapisy do odtworzenia na żądanie. Zupełnie jak VOD.

