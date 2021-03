Zimny, mroczny, klimatyczny. KLANGOR pokazuje, jak dobry może być polski serial

Istotnym elementem całości są młodsze postacie – Hania i Gabi Wejman, w które wcielają się Katarzyna Gałązka i Matylda Giegżno oraz Ariel, którego gra Maciej Musiał. Nie będzie dla nikogo niespodzianką, że wyzwaniami, z którymi przyjdzie zmierzyć się nastolatkom będą miłosne rozterki, ale nie obawiajcie się typowej teen dramy, bo serialowi daleko do tego. Wynika to głównie ze stopnia skomplikowania postaci i tego, jak zostały sportretowane – jestem naprawdę zaskoczony udanym występem obydwu aktorek, które sprawiły, że choć z ich decyzjami nie zawsze się zgadzamy, to będziemy starać się zrozumieć ich punkt widzenia.

Oprawa sprawia, że czujemy to zimno i niepokój

Warstwa realizacyjna „Klangora” przypomina mi „Kruka”, czyli pierwszy serial premium CANAL+ nakręcony w 4K. Za reżyserię odpowiadał Łukasz Kośmicki i tym razem również można nacieszyć oczy znakomitymi kadrami oraz ujęciami. Żółta kurtka, którą przywdziewa główny bohater jest chyba jedynym jasnym, kolorowym elementem w tym serialu na tle pozbawionego barw świata, co doskonale współgra z warstwą fabularną, gdzie to właśnie Rafał Wejman będzie głównym zainteresowanym w dążeniu do prawdy w obydwu sprawach. Dźwiękowo też jest jak należy. Co najważniejsze, nie zauważyłem, by podczas seansu dosłyszenie dialogów sprawiało mi jakąkolwiek trudność. Poza tym obecność muzyki jest dobrze uzasadniona – pojawia się tylko tam, gdzie jest faktycznie potrzebna.

