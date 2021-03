Niesprawiedliwy tytuł i nietypowy Sherlock Holmes. Ferajna z Baker Street – recenzja

Może jednak na to przyjdzie kolej przy nowym sezonie, który w przypadku sukcesu debiutanckich odcinków otrzyma większy budżet. Ten podniósłby atrakcyjność serialu i gdyby do tego dołożyć również zmianę tonu produkcji, by nie była tak jednoznacznie kierowana do nastolatków, to „Ferajnie z Baker Street” nie mielibyśmy prawie nic do zarzucenia.

To miłe, że wciąż nie brakuje pomysłów na adaptacje historii Arthura Conan Doyle’a, tym bardziej, że sprawy przerzucane przez detektywów na ferajnę bywają intrygujące. Dla przykładu, szukanie odpowiedzi na to, jaki sposób zaginęło dziecko, skoro pomieszczenie miało być zamknięte od zewnątrz, a nikogo nie widziano w okolicy, prowadzi nas do ciekawych pomysłów na rozwiązania. Tym bardziej, że w grę wchodzą wydarzenia paranormalne, z którymi Watson czy Holmes nie chcą mieć w ogóle do czynienia. To nadaje całości odrobinę wyjątkowości i jeżeli interesują Was takie nadprzyrodzone przypadki, to „Ferajna z Baker Street” może Wam się spodobać niezależnie od wieku.

Niesprawiedliwy tytuł Ferajny z Baker Street

Z oczywistych względów w całym materiale odnosiłem się do tego serialu jako do „Ferajny z Baker Street”, ale warto wiedzieć, że oryginalny tytuł brzmi „The Irregulars” i odnosi się nie tylko do samych postaci, ale całego świata i sprawi, o których opowiada serial. Myślę, że polskie tłumaczenie tytułu jest niesprawiedliwie i odbiera część uroku produkcji, a niektórych widzów może wręcz odstraszyć.

Osiem odcinków 1. sezonu „Ferajna z Baker Street” debiutuje dzisiaj na Netflix.