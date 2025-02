Disney+ i Max za 25 złotych miesięcznie. Jest tylko jeden sposób

Plus i Polsat Box oferują nowe pakiety łączące popularne platformy streamingowe z telewizją online. Dzięki nim w jednym miejscu i atrakcyjnej cenie, można cieszyć się najnowszymi produkcjami, hitami kinowymi i ulubionymi programami. Mówiąc dokładniej, klienci Plusa i Polsat Box mogą teraz korzystać z pakietów All In Streaming i Stream+, które obejmują dostęp do Disney+, Max i Polsat Box Go.

Reklama

Disney+ i Max od 25 zł miesięcznie w Plusie i Polsat Box

W ramach pakietu All In Streaming, oprócz dostępu do platform Disney+ i Max, otrzymujemy również Polsat Box Go Plus z 36 popularnymi kanałami TV dostępnymi mobilnie oraz bogatą biblioteką VOD, liczącą 40 tysięcy godzin materiałów bez reklam. Znajdziemy tam kultowe seriale, programy rozrywkowe i informacje. Z kolei pakiet Stream+, dedykowany abonentom Polsat Box, łączy Disney+ i Max z kanałami HBO. Dodatkowo, użytkownicy otrzymują bezpłatny dostęp do wybranych kanałów TV i treści VOD w Polsat Box Go. To oznacza, że w ramach jednej oferty można korzystać z aż trzech serwisów streamingowych! Oba pakiety dostępne są w cenie rozpoczynającej się już od 25 zł miesięcznie.

Warto dodać, że w lutym Disney+ kusi nowymi produkcjami, takimi jak serial "Tysiąc ciosów" od twórców "Peaky Blinders", szósty sezon reality show "The Kardashians" oraz animacja "Niepokonani" od Pixar Animation Studios, opowiadająca o grupie przyjaciół przygotowujących się do finału rozgrywek softballowych. Max z kolei proponuje wciągającą animację "Częste skutki uboczne", kolejny sezon serialu "All American" inspirowanego życiem gwiazdy NFL oraz filmowe hity, takie jak "Donnie Brasco", "Moneyball", "Pewnego razu... w Hollywood" czy "Black Adam".

Polsat Box Go to miejsce, gdzie znajdziemy popularne polskie produkcje, jak "Przyjaciółki", "Powrót do życia", "Krew", komediowe hity "Teściowie", "Kowalscy kontra Kowalscy", "Świat według Kiepskich", a także seriale kryminalne. Ofertę uzupełniają programy rozrywkowe, takie jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", "Nasz nowy dom", "Love Island. Wyspa miłości", a także powracająca po latach "Awantura o kasę".