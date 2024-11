Disney+ wchodzi z drzwiami. Świetne premiery na grudzień

Disney+ udostępnił listę produkcji, które już wkrótce zasilą platformę streamingową. W bibliotece pojawi się masa nowych, ciekawych filmów i seriali. Będzie co oglądać na święta.

Grudzień to miesiąc radości i celebracji, a Disney+ świętuje, oferując świąteczne klasyki i wciągające nowości. W Disney+ dostępnych jest wiele ulubionych filmów bożonarodzeniowych, takich jak cała seria „Kevin sam w...” („Kevin sam w domu”, „Kevin sam w Nowym Jorku”, „Nareszcie sam w domu”, „Kevin sam w domu 4”), „Cud na 34. ulicy”, „Opowieść wigilijna Muppetów” i wciąż dyskusyjny świąteczny klasyk „Szklana pułapka”.

Reklama

Grudzień to również święto dla fanów „Gwiezdnych wojen”, ponieważ w Disney+ zadebiutuje produkcja „Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków”. Serial opowiada o czwórce dzieci, które próbują odnaleźć drogę do domu, błądząc po galaktyce pełnej dziwnych kosmitów i niebezpiecznych miejsc.

GWIEZDNE WOJNY: ZAŁOGA ROZBITKÓW

Premiera: 3 grudnia

2-odcinkowa premiera

Serial „Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków” śledzi podróż czwórki dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej z pozoru bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Odnalezienie drogi do domu - i spotkanie nieprawdopodobnych sojuszników i wrogów - będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. W produkcji występują Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon i Nick Frost.

ELTON JOHN: NEVER TOO LATE

Premiera: 13 grudnia

Wyreżyserowany przez R.J. Cutlera i Davida Furnisha emocjonalnie naładowany i intymny dokument towarzyszy Eltonowi Johnowi, który spogląda wstecz na swoje życie i początki 50-letniej kariery. Przygotowując się do swojego ostatniego koncertu w Ameryce Północnej na Dodger Stadium, Elton przenosi nas w czasie i opowiada o niezwykłych wzlotach i rozdzierających serce upadkach swoich wczesnych lat oraz o tym, jak pokonał przeciwności losu, nadużycia i uzależnienia, aby stać się ikoną, którą jest dzisiaj.

WYTWÓRNIA FILMOWA ŚPIOCH

Premiera: 11 grudnia

Od razu dostępne wszystkie odcinki

Reklama

Wydarzenia z „Wytwórni Filmowej Śpioch” mają miejsce po „W głowie się nie mieści”, a przed „W głowie się nie mieści 2”. Jest to całkiem nowy serial o mieszczącej się w umyśle Riley fabryce snów, produkującej co noc nowe obrazy – w terminie i w ramach budżetu. Riley dorasta i jej wspomnienia wymagają dodatkowej obróbki, więc Radość i reszta emocji wysyłają je do wytwórni snów. A tam znana reżyserka Paula Persimmon stawia czoło koszmarowi: musi nakręcić hit, za prawą rękę mając Xeniego, zadufanego twórcę snów na jawie, który myśli tylko o własnej karierze w wielkim świecie sno-kinematografii. Ten przezabawny serial w stylu mockumentary napisał i wyreżyserował Mike Jones, a producentem jest Jaclyn Simon.

A GDYBY…? – SEZON 3

Premiera: 22 grudnia

Reklama

Codziennie nowe odcinki

Animowany serial Marvela “A gdyby...?” powraca z 3. sezonem, który dopełnia cykl opowieści z Multiwersum. Obserwator znów wprowadza widza w świat przekraczający granice filmowych gatunków, zwrotów akcji i niesamowitych nowych postaci, gdzie klasyczni bohaterowie podejmują zaskakujące decyzje, tworząc niezwykłe warianty Kinowego Uniwersum Marvela.

W MGNIENIU OKA

Premiera 17 grudnia

Po usłyszeniu diagnozy, że troje ich dzieci cierpi na nieuleczalną chorobę, której skutkiem jest poważne uszkodzenie wzroku, rodzina Pelletier wyrusza w podróż, żeby zobaczyć piękno świata, póki jeszcze mogą. Gdy podziwiają zapierające dech widoki i doświadczają niepowtarzalnych wrażeń, wzajemna miłość, wytrwałość oraz ciągła zdolność do zachwytu sprawiają, że niepewna przyszłość nie jest w stanie przesłonić ich teraźniejszości.

SUGARCANE: ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ

Premiera: 10 grudnia

Reklama

Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

SIMPSONOWIE: O PRZYBYWAJCIE WIERNI

Podwójny odcinek specjalny z okazji 35-lecia dostępny od 17 grudnia

FAMILY GUY: GŁOWA RODZINY: PODARUNEK BIAŁEGO

Odcinek specjalny dostępny od 25 listopada

CO JESZCZE POJAWI SIĘ W GRUDNIU?

SIMPSONOWIE – SEZON 36

[THE SIMPSONS S36]

Od 18 grudnia

BLUE W SZORTACH

[BLUEY MINISODES]

6 nowych odcinków od 9 grudnia

JOHN WILLIAMS W TOKIO

[JOHN WILLIAMS IN TOKYO]

Od 27 grudnia

ILANA GLAZER: LUDZKA MAGIA

[ILANA GLAZER: HUMAN MAGIC]

Od 20 grudnia

JUNG KOOK: I AM STILL - THE ORIGINAL

Wszystkie odcinki od 3 grudnia

NIEWIDZIALNY

[INVISIBLE]

Wszystkie odcinki od 13 grudnia

SEKRETNY SKARB NEAPOLU

[WONDERBOYS]

Wszystkie odcinki od 6 grudnia

DISNEY JUNIOR ARIEL – SEZON 1

[DISNEY JR.’S ARIEL S1]

15 odcinków od 18 grudnia

W STRONĘ ŚWIATŁA

[LIGHT SHOP]

Od 4 grudnia