Złote czasy dla serwisów streamingowych. Disney+ za 15 zł ze światłowodami

Operatorzy w Polsce coraz częściej dostrzegają niechęć do telewizji wśród swoich klientów, i w zamian do internetu stacjonarnego proponują dostęp do wybranych serwisów streamingowych w atrakcyjnych cenach.

Wczoraj informowałem Was o nowej ofercie canal+ online, w której do kanałów filmowo-serialowych (bez sportowych) Canal+ można sobie aktualnie dobrać dostęp do Netfliksa za połowę ceny lub/i HBO Max za 10 zł.

Wiadomo, że do wygodnego korzystania z tego typu serwisów potrzebujemy nielimitowanego dostępu do szybkiego i stabilnego internetu stacjonarnego. Takie oferty również coraz liczniej pojawiają się na rynku.

Wczoraj Netia poinformowała o nowej ofercie światłowodów z limitem prędkości do 150 Mb/s za 40 zł, do 300 Mb/s za 50 zł, do 600 Mb/s za 60 zł i do 1 Gb/s za 70 zł - to same światłowody z zobowiązaniem na 9 miesięcy.

Wariant prędkości Internet solo Internet z Disney+ Internet z HBO Max Internet z HBO Max+Disney+ do 150 Mb/s 40,00 zł 55,00 zł 60,00 zł 75,00 zł do 300 Mb/s 50,00 zł 65,00 zł 70,00 zł 85,00 zł do 600 Mb/s 60,00 zł 75,00 zł 80,00 zł 95,00 zł do 1000 Mb/s (do 1 Gb/s) 70,00 zł 85,00 zł 90,00 zł 105,00 zł

Do tego możemy dokupić sobie w każdym planie Disney+ za 15 zł lub HBO Max za 20 zł, no i oba serwisy za 35 zł miesięcznie dodatkowo - to niewiele więcej niż każdy z nich z osobna wykupiony przez stronę internetową.

Pozostając w tej samej grupie kapitałowej, jeśli 9 miesięcy do dla Was za mało na zapoznanie się z biblioteką filmów i seriali Disney+, możecie skorzystać z podobnej oferty w Plus na światłowody. Prędkości te same, ceny te same, jednak wymagające podpisania zobowiązania na 24 miesiące. W ten sposób przez 12 miesięcy nie ponosicie opłat za Dinsey+, a drugie 12 miesięcy płacicie 29,99 zł, uśredniając - również więc dopłacacie jedynie 15 zł miesięcznie.

Co na to Orange? U tego operatora możemy korzystać z darmowego dostępu do Netfliksa w planie Podstawowym przez pół roku (można w trakcie umowy zmienić plan na wyższy). Do tego dołączony jest abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz 15 GB transferu danych - tak więc trzy w jednym.

Podliczyłem cały koszt przez dwa lata w najtańszej opcji i wyszła mi łączna kwota 2 681,76 zł, średnio miesięcznie 111,74 zł, czyli 37,24 zł za każdą z usług miesięcznie - światłowody z limitem do 300 Mb/s, Netflix Podstawowy i abonament komórkowy.

W przypadku operatora Play, opisywałem już jak uniknąć zapowiadanej podwyżki w Viaplay. Ta opcja nadal jest dostępna - internet z limitem do 150 Mb/s z Viaplay kosztuje przez 2 lata 50 zł miesięcznie - po 25 zł za usługę przez cały okres umowy dla klientów Play. Z kolei dla nowych klientów - internet+abonament komórkowy+Viaplay 100 zł miesięcznie na dwa lata, czyli 33,33 zł miesięcznie za każdą z tych usług.

T-Mobie z kolei w ramach swojej oferty Magenta DOM proponuje taki zestaw z pełnym pakietem telewizyjnym za 95 zł miesięcznie, ale po roku jeśli nie oglądamy telewizji możemy zejść do podstawowego pakietu bez zmiany ceny zestawu.

W najtańszej opcji w zestawie mamy abonament komórkowy z pełnym no limit na rozmowy, wiadomości i transfer danych, światłowody z limitem do 300 Mb/s i dostęp do HBO Max za darmo na rok. Po roku dochodzi opłata 20 zł miesięcznie. Podsumowując dwuletnie zobowiązanie, będzie to kwota 2 520,00 zł, czyli średnio 105 zł miesięcznie - 35 zł za każdą z usług - abonament komórkowy+światłowody+HBO Max (telewizji tu nie wliczamy, podobnie jak w Play).

To wybrane przez nas opcje u naszych operatorów z dostępem do najpopularniejszych w Polsce serwisów stremaingowych - Disney+, HBO Max, Netflix, Canal+ czy Viaplay. Brakuje tu jeszcze Amazon Primo Video, ale ten serwis bez dodatków jest od roku jedną promocją - 49 zł za rok, to chyba każdy fan filmów i seriali zdążył już dobrać do swojego zestawu opłacanych usług.