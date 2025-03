Disney+ rozpieszcza użytkowników. Na to czekali od początku istnienia platformy!

Lwia część platform streamingowych poza szeroką ofertą filmowo-serialową, serwuje także pakiet funkcji które sprawiają że korzysta się z nich... po prostu wygodnie. Jedną z nich bez wątpienia jest ta, pozwalająca kontynuować oglądanie w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. I nie ważne czy chodzi o środek filmu, czy konkretny odcinek serialu - to po prostu działa i jest idealne w swojej wygodzie. Część platform robi to lepiej, część gorzej, a Disney+ dotychczas był w tym temacie dość... irytujący. Platforma bowiem nie pozwalała użytkownikom usunąć materiałów z listy. Było to o tyle drażniące, że czasem po prostu porzucamy daną produkcję i nie chcemy jej już widzieć na tej liście.

Użytkownicy od początku istnienia Disney+ adresowali problem: i do tej pory robili to bezskutecznie. Platforma postanowiła jednak nareszcie wysłuchać ich prośby - i w najnowszej wersji aplikacji pozwala nam usunąć treści z listy "Kontynuuj oglądanie"!

Disney+ nareszcie pozwala usunąć tytuły z listy "Kontynuuj oglądanie"!

Disney ogłosił, że już dziś rozpoczyna wdrażanie aktualizacji, która pozwala subskrybentom na usunięcie tytułów ze wspomnianej listy:

-- czytamy w komunikacie. Sam proces usuwania jest banalnie prosty - choć może różnić się od urządzenia, z którego korzystamy. Na telewizorach (zarówno na wbudowanych systemach Smart TV, jak i w przypadku rozmaitych przystawek) wystarczy wybrać tytuł którego chcemy się pozbyć z lista, a następnie przytrzymać przycisk akcji na pilocie - i z rozwijanego menu wybrać opcję "Usuń". Na smartfonach i/lub tabletach trzeba zaś rozwinąć menu ukryte pod trzema kropkami - i to właśnie tam ukryta będzie opcja usuwania.

Jak wynika z oficjalnych informacji, funkcja usuwania tytułów z sekcji "Kontynuuj oglądanie" w pierwszej kolejności trafi do użytkowników przeglądarkowej wersji serwisu, Apple TV oraz urządzeń z systemem iOS. W dalszej kolejności będzie stopniowo trafiać do całej reszty. Warto mieć jednak na uwadze, że będzie to proces, który może potrwać nawet do kilku tygodni. W przypadku aplikacji - pamiętajcie o ich aktualizacji i instalacji najnowszej wersji.

Lepiej późno, niż później. Choć takie rzeczy powinny być dostępne od początku

Nie da się ukryć, że sam fakt iż opcja ta w końcu trafi w nasze ręce cieszy, ale... no nie da się ukryć, że jest to jedna z tak podstawowych opcji dla platform VOD, że najzwyczajniej w świecie powinna czekać na nas od dnia premiery. Ale cóż - lepiej późno, niż wcale, prawda?