Rodzinka.pl powraca! Co wiemy o nowym sezonie kultowego serialu?

Rodzinka.pl to jeden z tych ciepłych seriali, który widzowie pokochali od wejścia. Jednak wszystko, co dobre kiedyś się kończy -- i kilka lat temu, po 16. sezonach, serial zniknął z anteny. Wielu raczej nie miało nadziei na to, że pozostaje im coś więcej niż powrót do starych odcinków serii.

Okazuje się, że całkiem niesłusznie. Jak informuje serwis Wirtualne Media, w 17. sezonie serialu będziemy śledzić przygody nowego pokolenia: synów Natalii i Ludwika Boskich. Ci mieli bowiem doczekać się własnych dzieci, a teraz wraz z rodzicami zamieszkali w wielopokoleniowym domu.

Czekają nas nieoczekiwane zwroty akcji, rodzinne perypetie i mnóstwo sytuacji, w których odnajdzie się każdy z nas -- mówi producent serialu

Co ciekawe, jak wynika z informacji podanych przez biuro prasowe Telewizji Polskiej, serial powróci ze względu na... jego ogromną popularność. Jak wiadomo w czasach emisji Rodzinka.pl odniosła ogromny sukces -- i choć podczas emisji finałowego sezonu zainteresowanie nieco spadło, to wciąż wielu widzów wciąż chętnie wraca do poprzednich serii:

Badania wykazały, że widzowie najchętniej poszukują odcinków poprzednich serii. Telewizja Polska ma świadomość tego, jak popularny był to serial i jak wielu ma fanów

Na tę chwilę nie znamy jeszcze szczegółów związanych z nowym sezonem. Poza nieoficjalnymi informacjami do których udało się dobić redakcji WM, pojawiły się pierwsze zdjęcia i... wiele pytań. Wiadomo jednak, że najnowszy, siedemnasty, sezon serialu Rodzinka.pl trafi do nas już najbliższej jesieni. Na konkrety będziemy musieli jednak jeszcze chwilę poczekać.

Bardzo dobre, i dla większości z nas - totalnie nieoczekiwane - wieści. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wypatrywać szczegółów związanych z projektem.

