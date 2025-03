Jedna z najlepszych produkcji Disney+ wraca. Na to warto czekać

Akcja drugiego sezonu "Andora" rozgrywa się, gdy na horyzoncie rysuje się już wojna, a Cassian staje się kluczowym graczem w Sojuszu Rebeliantów. W zapowiedziach czytamy, że każdy zostanie poddany próbie, a wraz ze wzrostem stawek, pojawią się kolejne zdrady i poświęcenia . Pełen intryg i niebezpieczeństw serial jest prequelem filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie", który będąc pierwszym spin-offem w historii Gwiezdnych Wojen, ukazał oddział rebeliantów kradnących plany Gwiazdy Śmierci. "Andor" cofa zegar o pięć lat od wydarzeń z "Łotra 1", aby opowiedzieć historię Cassiana Andora i jego przemianę.

Andor 2. sezon - zwiastun i data premiery

W 2. sezonie "Andora" występują Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Ben Mendelsohn i Forest Whitaker. Serial został stworzony przez Tony'ego Gilroya, który jest również producentem wykonawczym wraz z Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luną, Luke'iem Hullem i Johnem Gilroyem. Tony Gilroy napisał pierwsze trzy odcinki, Beau Willimon odcinki 4-6, Dan Gilroy odcinki 7-9, a Tom Bissell odcinki 10-12. Reżyserami serialu są Ariel Kleiman (odcinki 1-6), Janus Metz (odcinki 7-9) i Alonso Ruizpalacios (odcinki 10-12).

Diego Luna zdradził, że dowiemy się, jak Cassian zaprzyjaźnił się z droidem. Nowy zwiastun pokazuje napięcie między Imperium a rosnącą rebelią. Widzimy także sceny z Mon Mothmą i Krennicem. Zwiastun sugeruje masakrę Ghorman, oraz plany budowy Gwiazdy Śmierci.

Zwiastun pokazuje, że Imperium walczy z rosnącą rebelią. Widzimy statki Imperium, szturmowców i Dedrę Meero. Zwiastun sugeruje również pojawienie się Dartha Vadera.

Finałowy sezon rozegra się w 12 odcinkach podzielonych na cztery rozdziały po trzy odcinki każdy. Pierwszy rozdział 2. sezonu zadebiutuje 23 kwietnia, a kolejne rozdziały będą debiutować co tydzień, aż do wydania wszystkich. Każda seria trzech odcinków będzie rozgrywać się w ciągu kilku dni, a następna seria przesunie się o rok w osi czasu, aż do wydarzeń z "Łotra 1".