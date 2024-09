Disney+ za 9,99 zł! Ostatnia okazja przed podwyżką

Dzięki promocji, możecie przez najbliższe 3 miesiące zapoznać się z aktualną biblioteką filmów i seriali Disney+, w cenie niższej niż standardowa cena za miesiąc.

Jeszcze do 17 października obowiązuje miesięczna subskrypcja za dostęp do Disney+ w wysokości 37,99 zł, po tym dniu w życie wchodzi nowy cennik i dwa pakiety:

Premium – obejmujący treści w jakości 4K z HDR i Doby Vision, z opcją oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie, którego miesięczny koszt wyniesie 49,99 zł miesięcznie (499 zł rocznie),

Standard - wariant z filmami i serialami w jakości HD i opcją oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie – jego cena wyniesie 29,99 zł miesięcznie, lub 299 zł rocznie.

Tak więc, to ostatnia okazja, by przetestować Disney+ lub jeśli już korzystaliście z niego wcześniej, sprawdzić i obejrzeć nowe pozycje - w dużo niższej cenie. Do 27 września, nowi i powracający użytkownicy mogą aktywować sobie dostęp do Disney+ na trzy miesiące, a więc okres obejmujący już nowy cennik, za 9,99 zł miesięcznie. Łącznie więc za cały okres promocji, zapłacicie teraz 29,97 zł, czyli tyle, ile będzie kosztował dostęp do pakietu Standard od 17 października.

Co po okresie 3 miesięcy za 9,99 zł? Po promocji, zacznie obowiązywać cena za pakiet Premium, a więc 49,99 zł. Oczywiście, w każdej chwili możecie anulować subskrypcję i ewentualnie zmienić pakiet na tańszy.

Aktualnie są niewielkie problemy z dostępem do konta, osobiście z adresu polskiej wersji Disney+: https://www.disneyplus.com/pl-pl, przekierowywany jestem raz na niemiecki adres, a raz na brytyjski. Niemniej po zalogowaniu na konto, możliwe jest przeprowadzenie transakcji, na podpiętej wcześniej do konta karcie płatniczej. Z pewnością mają teraz spore obciążenie serwerów, więc jeśli napotkacie ewentualne problemy, trzeba uzbroić się w cierpliwość.