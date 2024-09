Kultowy teleturniej wraca na antenę. Nawet ja włączę telewizor!

To dziś pamiętam te emocje w trakcie emisji nowych odcinków "Awantury o kasę", która tak wpłynęła na polską codzienność, że niektóre zwroty były używane lub nadal są w zwykłych rozmowach. Biorę po dwieście złotych od każdej drużyny i słucham państwa!

"Awantura o kasę" to kultowy polski teleturniej, który zadebiutował na antenie Polsatu w 2002 roku i był emitowany do 2005 roku - od jego zakończenia mija więc blisko 20 lat. Program prowadził Krzysztof Ibisz, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizyjnych w Polsce dzięki swojej charyzmie i umiejętności prowadzenia show.

Awantura o kasę - na czym polega teleturniej?

Teleturniej polegał na rywalizacji trzech czteroosobowych drużyn, które licytowały pytania za pieniądze. Każda drużyna miała określoną sumę pieniędzy na początku gry i musiała strategicznie decydować, ile z tej sumy przeznaczyć na licytację pytania. Pytania były losowane przez prowadzącego po zakręceniu kołem. Drużyna, która wygrała licytację, musiała odpowiedzieć na pytanie. Jeśli odpowiedź była poprawna, drużyna zdobywała punkty i mogła kontynuować grę.

W finale rywalizowały ze sobą dwie drużyny: zwycięzcy pierwszego etapu oraz mistrzowie, czyli zwycięzcy poprzedniego odcinka programu. Dodatkowym elementem gry była tajemnicza skrzynia, której zawartość była nieznana do momentu jej otwarcia. Mogły się w niej znajdować różne nagrody, od samochodów po symboliczne ogórki kiszone.

Nowy sezon Awantury o kasę - kiedy premiera?

Nowy sezon "Awantury o kasę" powróci na antenę Polsatu po dziewiętnastu latach przerwy. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 5 października 2024 roku. Program będzie emitowany w soboty i niedziele o godzinie 17:30. Co ważne, Krzysztof Ibisz ponownie wcieli się w rolę prowadzącego, więc teleturniej będzie cechować się tym samym klimatem i atmosferą - zmian będzie naprawdę niewiele.

Według zapowiedzi w nowym sezonie zasady gry pozostaną takie same, co z pewnością ucieszy wiernych fanów programu. Jednakże, wprowadzone zostaną pewne zmiany, aby dostosować show do współczesnych standardów telewizyjnych. Jedną z głównych zmian będzie zastąpienie tajemniczej czarnej skrzyni złotą skrzynią, która nadal będzie skrywać różnorodne nagrody. Producentem teleturnieju pozostaje firma ATM, a nagrania odbyły się w hali studia przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie.

Powrót "Awantury o kasę" spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów. Już w pierwszym dniu otwarcia zgłoszeń chęć udziału w teleturnieju wyraziło ponad 3,5 tysiąca drużyn. Wśród uczestników znajdą się zarówno gospodynie domowe, jak i profesorowie uniwersytetów, co pokazuje, że program przyciąga szerokie grono odbiorców.

Awantura o kasę - ciekawostki

Jednym z najbardziej pamiętnych elementów programu była czarna skrzynia, której zawartość była nieznana do momentu jej otwarcia. W skrzyni mogły znajdować się różne nagrody, od samochodów po symboliczne ogórki kiszone - te mają wrócić! W programie można było wygrać różnorodne nagrody, w tym motocykle, a nawet egzotyczne wycieczki. Jednak jednym z najbardziej pamiętnych nagród były wspomniane ogórki kiszone, które stały się symbolem programu. Wieści o programie musiały dotrzeć tak daleko, że na podstawie polskiej licencji, lokalna wersja teleturnieju ukazała się również w Nowej Zelandii pod nazwą "Cash Battle".

Inne duże powroty - Milionerzy

Warto przypomnieć, że to nie jeden wielki powrót uwielbianego teleturnieju. Po latach nieobecności, kultowi "Milionerzy" powrócili na antenę TVN-u, wzbudzając ogromne emocje wśród nowych i starych widzów. Program, prowadzony przez niezastąpionego Huberta Urbańskiego, zadebiutował ponownie 4 września 2023 roku. Nowa edycja przyniosła jeszcze więcej zaskakujących pytań, nietypowych odpowiedzi i niespodziewanych zwrotów. Do maja tego roku wyemitowano aż 1432 odcinki "Milionerów"!