Trzecia "Diuna" może nie powstać. Reżyser zdradza swoje plany

Denis Villeneuve, reżyser filmów "Diuna" i "Diuna: Część Druga", potwierdził, że jego adaptacja serii Franka Herberta zakończy się na trzecim filmie, "Diuna: Mesjasz". Villeneuve wyjaśnił, że choć Herbert napisał więcej książek w serii, jego wizja obejmuje tylko trzy filmy, które mają opowiedzieć pełną historię Paula Atrydy, ale nie powinniśmy traktować serii jako typowa trylogia, także dlatego, że planuje pozostawić kilka furtek dla przyszłych projektów i reżyserów. Oprócz tego, w wywiadzie dla Vanity Fair wspomniał, że zamierza zrobić coś zupełnie innego z trzecim filmem, nie chciałby się powtarzać. Co najważniejsze, w wywiadzie padły jednak słowa: "jeśli nakręci", co oznacza, że decyzja o starcie produkcji trzeciego filmu jeszcze nie zapadła.

O czym opowiada Diuna: Mesjasz?

"Diuna: Mesjasz" opiera się na drugiej książce Herberta, która kontynuuje losy Paula Atrydy, teraz cesarza, który zmaga się z konsekwencjami swojej władzy i religijnego kultu, który wokół niego powstał. Paul, choć potężny, jest bezsilny wobec nadchodzącej katastrofy, którą przewiduje. Jego wrogowie, w tym Bene Gesserit, Gildia Kosmiczna i Tleilaxu, spiskują, by go obalić. Kluczowym elementem fabuły jest powrót Duncana Idaho jako ghola, co ma na celu podważenie pewności Paula i osłabienie jego władzy.

UWAGA: SPOILERY z fabuły książki

Film "Diuna: Mesjasz" prawdopodobnie skupi się na wewnętrznych konfliktach Paula, jego walce z przeznaczeniem oraz dramatycznych wydarzeniach, które prowadzą do jego ostatecznego upadku. W książce Paul traci wzrok i, zgodnie z tradycją Fremenów, odchodzi na pustynię, pozostawiając swoje imperium i dziedzictwo.

Filmy Diuna były ogromnym hitem

Filmy "Diuna" były ogromnym sukcesem zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pierwsza część zarobiła ponad 407 milionów dolarów na całym świecie, z czego 5,8 miliona dolarów pochodziło z polskich kin. Druga część, "Diuna: Część Druga", zarobiła już prawie 500 milionów dolarów, przewyższając wyniki pierwszego filmu, a w Polsce obejrzało go ponad milion widzów.

Przypomnę, że w tym roku na Max zobaczymy jeszcze serial "Diuna: Proroctwo" z tego samego uniwersum.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Tekst zawiera linki partnerów.