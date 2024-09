Viaplay za pół ceny - ale musisz się pospieszyć

Do lata 2025 roku Viaplay ma wycofać się z Polski, ale póki co skandynawska platforma jest jednym źródłem, pozwalającym śledzić wszystkie spotkania angielskiej Premier League, które powróciło po wakacyjnej przerwie. Powracający zaś z nowym sezonem widzowie mogą skorzystać ze specjalnej promocji, dzięki której pierwszy miesiąca abonamentu zgarniecie za pół ceny.

Tylko 27,5 zł za pierwszy miesiąc najdroższego pakietu

Viaplay pomimo tego, że jest już jedną nogą poza Polską, wyciąga rękę do użytkowników znad Wisły, oferując zniżkę na pakiet Total. Najdroższy pakiet subskrypcyjny w ofercie szwedzkiego operatora obejmuje rozgrywki Premier League i Bundesligi, wyścigi Formuły 1, gale KSW czy oryginalne filmy i seriale – wszystko to zaś w cenie 55 zł miesięcznie. Fani oszczędzania mogą jednak za pierwszy miesiąca zapłacić tylko 27,5 zł i to niezależnie od tego od stażu w Viaplay – akcja skierowana jest bowiem do nowych i powracających klientów.

Co trzeba zrobić? To proste. Wystarczy wejść na stronę viaplay.pl, kliknąć w baner wyświetlany w górnej części ekranu i przejść do panelu logowania, a następnie ukończyć standardową procedurę opłaty za abonament w niższej cenie. Warto zaznaczyć, że osoby, które opłaciły już subskrypcję na ten miesiąc, nie będą mogły skorzystać z promocji – konieczne będzie anulowanie pakietu i ponowny zakupy. Jest też drugi haczyk. Akcja obowiązuje od dziś (tj. 11 września) do 25 września. Jeśli więc chcecie obejrzeć takie hity Premier League jak Arsenal vs. Manchester City (spotkanie zaplanowane na 22 września) za pół ceny, to musicie pamiętać o tych widełkach czasowych.

