Gigantyczny budżet widać w każdej scenie. Widowisko roku na zwiastunie

Zwiastun trzeciej części Avatara nareszcie trafił do sieci. Oto zapowiedź "Avatar: Ogień i popiół".

Dokładnie trzy lata po premierze "Avatar: Istota wody", na ekrany kin na całym świecie, w tym również w Polsce, wejdzie długo wyczekiwana trzecia część sagi – "Avatar: Ogień i popiół" (oryg. "Avatar: Fire and Ash"). Po wodnym rozmachu, jaki zaserwowała nam poprzednia odsłona, tym razem reżyser obiecuje zabrać widzów w zupełnie nowe, niebezpieczne rejony niezwykłej planety.

Avatar: Ogień i popiół - zwiastun i data premiery

Fabuła filmu ponownie skupi się na losach Jake’a Sully’ego (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) i ich dzieci, którzy stawią czoła nowym wyzwaniom. Tym razem porzucimy podwodne widoki, by zanurzyć się w spalone słońcem krainy zamieszkałe przez tajemnicze plemię ognia - nareszcie odkryto tajemnicę co do ich wyglądu. W "Avatarze: Ogień i popiół" zadebiutuje nowa, intrygująca grupa znana jako Ludzie Popiołu (Ash People). Cameron otwarcie zapowiedział, że zobaczymy Pandorę w znacznie szerszej perspektywie niż kiedykolwiek dotąd, określając film mianem "szalonej przygody i uczty dla oczu", jednocześnie podkreślając "bardzo wysokie stawki emocjonalne, bardziej niż kiedykolwiek".

Warto pamiętać, że "Avatar: Istota wody" i "Ogień i popiół" były pierwotnie pomyślane jako jedna produkcja, jednak rozmach scenariusza skłonił Camerona do podziału na dwa osobne filmy. W trzeciej części cyklu na ekranie ponownie zobaczymy plejadę znanych twarzy. Oprócz Worthingtona i Saldañy, powracają m.in. Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, David Thewlis, Cliff Curtis oraz Edie Falco. Dołączą do nich również Stephen Lang, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore i Dileep Rao. Kluczową rolę odegra Oona Chaplin, która wcieli się w postać Varang, przywódczyni Ludzi Popiołu, o czym świadczy również najnowszy zwiastun.

Premiera filmu zaplanowana jest na 19 grudnia 2025 roku.