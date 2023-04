Dialogue Boost - nowa opcja w Amazon Prime Video

Amazon Prime Video wprowadziło nową funkcję w ramach rozszerzania opcji dostępności. "Dialogue Boost", bo o niej właśnie mowa, ma na celu poprawę jakości dźwięku dialogów w filmach i serialach.

Na starcie zaimplementowana ona została dla wybranych filmy i seriali oryginalnych Amazona na całym świecie. Co w praktyce oferuje Dialogue Boost?

Chociaż Dialogue Boost został stworzony z myślą o potrzebach osób z problemami ze słuchem, myślę że może on ucieszyć... dosłownie każdego widza. Opcja ta bowiem pozwala dostosować filmy i seriale do swoich osobistych preferencji słuchowych. To opcja, która pozwala widzom zwiększyć głośność dialogów na tle wykorzystanej muzyki i efektów dźwiękowych, ułatwiając zrozumienie i usłyszenie, co mówią bohaterowie w filmach i serialach.

W Prime Video zobowiązujemy się do budowania integracyjnego, sprawiedliwego i przyjemnego doświadczenia streamingowego dla wszystkich naszych klientów. Nasza biblioteka treści z napisami i opisem audio wciąż się powiększa, a dzięki wykorzystaniu naszych możliwości technologicznych do tworzenia pierwszych w branży innowacji, takich jak Dialogue Boost, robimy kolejny krok w kierunku stworzenia bardziej dostępnego doświadczenia — mówi Raf Soltanovich, wiceprezes technologii w Prime Video i Amazon Studios

Jak działa Dialogue Boost w Amazon Prime Video?

Dialogue Boost polega na analizowaniu oryginalnej ścieżki dźwięku w filmie lub serialu i inteligentnym identyfikowaniu momentów, w których dialogi mogą być trudne do usłyszenia w stosunku do muzyki i efektów dźwiękowych. Wzorce mowy są izolowane, a dźwięk jest wzmacniany, aby dialogi były bardziej zrozumiałe. To podejście oparte na sztucznej inteligencji dostarcza ulepszenie dla filmowych i serialowych dialogów, zamiast ogólnego wzmacniania wszystkich dźwięków w produkcji.

Podczas odtwarzania klienci mogą wyświetlić i wybrać, jakiego poziomu Dialogue Boost chcieliby doświadczyć za pomocą menu rozwijanego dla dźwięku i napisów. Ścieżki dźwiękowe są oznaczone jako "English Dialogue Boost: Medium" i "English Dialogue Boost: High". Na stronie z opisem produkcji zawsze sprawdzimy, czy opcja Dialogue Boost jest dla niej dostępna.

Dialogue Boost jest dostępny na wszystkich urządzeniach, na których można cieszyć się platformą Amazon Prime Video. Opcja trafiła już do pierwszych produkcji z Prime Video — m.in. "Jack Ryan", "I tak cię kocham" czy "Wspaniała pani Maisel". Jeszcze w tym roku ma pojawić się w kolejnych filmach i serialach dostępnych na platformie.

Opcja która przyda się wszystkim, nie tylko ludziom mającym problem ze słuchem

Nie narzekam na swój słuch - a i tak nierzadko mam problemy ze zrozumieniem dialogów w filmach i serialach — właśnie przez wszystkie inne, dodatkowe, efekty dźwiękowe. Odrębną kategorią są w ogóle polskie filmy, bo tutaj od lat problem się powtarza i dla wielu bez napisów są one najzwyczajniej w świecie niezrozumiałe. Kto wie, może któregoś dnia doczekamy się Dialogue Boost (albo jego odpowiednika) także na innych platformach i przy dużo szerszej bibliotece? Oby!