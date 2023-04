Co obejrzeć w tym tygodniu - najważniejsze premiery

Pani Davis

Jeden z twórców "Lost - Zagubieni", Damon Lindelof, we współracy z Tarą Hernandez przygotowali coś oryginalnego. Głównym wątkiem serialu jest pojedynek zakonnicy o imieniu Simon ze sztuczną inteligencją Panią Davis. Na planie udało się zgromadzić bardzo ciekawą obsadę z Betty Gilpin, Jake'em McDormanem i Andym McQueenem na czele. Wystąpili także Margo Martindale, Elizabeth Marvel i Tom Wlaschiha.

Premiera 25 kwietnia na HBO Max.

Sam z Saksonii

Bazująca na prawdziwych wydarzeniach fabuła skupia się na pierwszym czarnoskórym policjancie w historii Niemiec. Podwalinami dla serii jest prawdziwa historia awansu i upadku Sama Meffire żyjącego w NRD, który po odejściu ze służby stał się medialnym celebrytą, a także... kryminalistą.

Premiera 26 kwietnia na Disney+.

Miłość i śmierć

Elizabeth Olsen otrzymała szansę na główną rolę w serialu HBO na podstawie książki "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs", którą napisał Joe Bob Briggs. To opowieść o dwóch religijnych parach i morderczyni Candy Montgomery, która wyłania się z małomiasteczkowego życia w stanie Teksas. Oprócz Olsen w serialu zobaczymy Jessego Plemonsa, Patricka Fugita i Lily Rabe. Co ciekawe, to już drugi serial opowiadający o tej historii - wcześniejszy debiutował w 2022 roku pt. "Candy".

Premiera 28 kwietnia na HBO Max.

Pielęgniarka

Josephine Park w nowym duńskim serialu Netfliksa zagrała Christinę Aistruup - pielęgniarkę, którą oskarżono o cztery zabójstwa. Jej koleżanka ze zmiany, Pernille Kurzmann, jako pierwsza zorientowała się, że coś jest nie tak, ale nie wszystko potoczyło się tak prostolinijnie, jak moglibyśmy przypuszczać. Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Premiera 28 kwietnia na Netflix.

Cytadela

Drugi najdroższy serial Amazon Prime Video kosztował ponad 300 mln dolarów, głównie ze względu na dokrętki po zmianie showrunnera. W obsadzie mamy Richarda Maddena, Priyankę Chopra Jonas, Stanley'a Tucciego i Rollanda Mollera. Serial skupia się na skutkach upadku niezależnej agencji szpiegowskiej Cytadela, która została zniszczona przez agentów Manticore. Dwójka agentów przetrwała, ale wymazano im pamięć. Nieświadomi przeszłości prowadzą normalne życie...

Premiera 28 kwietnia na Amazon Prime Video.

Pati

Hit Playera "Skazana" doczekał się własnego spin-offu. Produkcja skupia się na tytułowej bohaterce, którą znamy z serialu z Agatą Kuleszą, ale tym razem poznamy historię Pati jeszcze przed tym, jak trafiła do więzienia. W roli głównej Aleksandra Adamska, a w pozostałych rolach Konrad Eleryk, Magdalena Wałach, Agnieszka Przepiórska i Ewa Gawryluk.

Premiera 28 kwietnia na Player.

Piotruś Pan i Wendy

Debiutujący bezpośrednio na Disney+ film to nowa aktorska wersja znanej historii. "Piotruś Pan i Wendy" wyreżyserowany został przez Davida Lowery'ego i koncentruje się na Wendy Darlin. Dziewczynka nie wyraża zainteresowania szkołą z internatem i po poznaniu Piotrusia Pana wybierają się wspólnie do Nibylandii. Razem przeżywają przygodę życia konfrontując się z Kapitanem Hakiem. W rolach głównych Alexander Molony, Ever Anderson oraz Jude Law.

Premiera 28 kwietnia na Disney+.