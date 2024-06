Niewątpliwie największą premierą na Disney+ w lipcu jest powrót świetnego serialu "The Bear", który wkracza właśnie w trzeci sezon. Co dalej czeka bohaterów, którzy rozkochali w sobie widzów na całym świecie? Bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną. Premiera wszystkich odcinków już 17 lipca.

Źródło: Disney+

W nowej odsłonie powraca też seria "Następcy". Główna bohaterka filmu "Następcy: Rebelia Red" cofa się w czasie, by uratować swój magiczny dom – Auradon. Na wszystkich małych i dużych fanów przygód Bluey czeka seria krótkometrażówek "Blue w szortach”, a w nich jeszcze więcej zabaw i przygód ulubionych bohaterów. Red musi połączyć siły z wiecznie dążącą do perfekcji córką Kopciuszka, Chloe, by cofnąć się w czasie i zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową złoczyńców. Premiera już 12 lipca.

Disney+ w lipcu. Co nowego?

Kilka dni wcześniej na Disney+ pojawi się "Most zbrodni" – 10-odcinkowy serial oparty na książce Rebekki Godfrey opowiadający prawdziwą historię czternastoletniej Reeny Virk (Vritika Gupta), która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Oczami Godfrey (Riley Keough) i lokalnej policjantki (Lily Gladstone) oglądamy przedstawiony w serialu tajemny świat młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo i odkrywamy przy tym zaskakujące fakty o nieprawdopodobnym zabójcy. 10 lipca będą dostępne wszystkie odcinki.

24 lipca na platformie pojawi się serial "Will Trent", w którym tytułowy agent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw. W dniu premiery dostępne będą 3 pierwsze odcinki pierwszego sezonu.

Początek miesiąca to powrót serialu "Jeszcze żyję", w którym śledzimy losy Nell Serrano (Gina Rodriguez) piszącej nekrologi w lokalnej gazecie i stara się jakoś układać sobie relacje w życiu osobistym i zawodowym. Rzecz w tym, że widuje zmarłych, o których ma pisać, i udzielają jej oni porad życiowych. Drugi sezon na Disney+ powróci 3 lipca, a widzowie tego dnia będą mogli obejrzeć wszystkie odcinki.

Jest też coś dla najmłodszych. 3 lipca pojawi się 8 odcinków krótkometrażowych "Blue w szortach”. Seria napisana została przez twórcę "Bluey" Joe Brumma i wyprodukowana przez Ludo Studio. Krótkometrażówki podkreślają zabawne i słodkie momenty z udziałem Bluey i Bingo, opierając się na zabawnych interakcjach i grach, które pozwalają jeszcze lepiej odkrywać postacie i świat znany z "Bluey".

Na Disney+ w lipcu pojawy się też druga część trzeciego sezonu "Misja: Podstawówka" (10 lipca), która wraca z 7 nowymi odcinkami oraz 5. sezon "Co robimy w ukryciu" (od 17 lipca).