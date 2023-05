Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że największa kinowa premiera zeszłego roku trafi na platformę Disney+ już na początku czerwca. Chodzi oczywiście o film "Avatar: Istota Wody" w reżyserii Jamesa Camerona.

W zapierającej dech nowej odsłonie, rozgrywającej się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, śledzimy losy rodziny Sullych i poznajemy majestatyczne morskie stworzenia zwane tulkunami.

Produkcja, która na świecie zarobiła już przeszło 2,3 mld dolarów, nie jest jednak jedyną nowością zaplanowaną na przyszły miesiąc. Disney+ przedstawia to, co będziemy mogli obejrzeć na platformie w czerwcu! Na widzów czeka premiera brytyjskiego serialu oryginalnego "Goło i wesoło" oraz biograficzny film "Flamin’ Hot: smak sukcesu" w reżyserii Evy Longorii. Fani uniwersum Marvela również dostaną coś dla siebie - to najnowsza odsłona 5 fazy MCU - serial "Tajna inwazja". Na platformie udostępniony zostanie też film dokumentalny „STAN LEE”.

Tradycyjnie, Disney+ przygotowuje też listę produkcji, które warto obejrzeć z okazji specjalnego dnia danego miesiąca. W czerwcu to Dzień Ojca. Jakie produkcje z motywami ojcostwa warto zobaczyć? To: "The Mandalorian", "Współczesna rodzina", "Ojciec panny młodej", "Trzech mężczyzn i dziecko", "Amerykański tata"," Family Guy: Głowa rodziny", "Kupiliśmy zoo", "Dzidzitata", "Król lew", "Iniemamocni". A co warto zobaczyć w najbliższym miesiącu?

Nowości Disney+ w czerwcu. Co warto obejrzeć na platformie VOD?

7.06

Avatar: Istota wody (Avatar: Way of water)

(Avatar: Way of water) Saint X - wszystkie odcinki

9.06

Flamin’ Hot: smak sukcesu (Flamin' Hot)

14.06

Odnaleźć siebie (Arayis)

(Arayis) Rolnictwo na nowo (Farm Rebellion)

(Farm Rebellion) Goło i wesoło (The Full Monty) - wszystkie odcinki

21.06 Tajna Inwazja (Secret Invasion)

23.06

Najlepsi (World’s Best)

28.06

Home Improvement - Sezony 1-8

- Sezony 1-8 Wielkie Nadzieje (Great Expectations) - wszystkie odcinki

29.06