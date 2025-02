Apple szokuje nowym serialem. Oglądacie na własną odpowiedzialność

Pod koniec listopada ubiegłego roku Apple zapowiedziało nowy serial, który będzie opowiadał o branży filmowej od strony produkcyjnej. Nie będzie to jednak zwykła obyczajówka czy dokument, a hardcorowa komedia z Sethem Roganem w roli głównej. Apple chce pojechać po bandzie, a potwierdzenie tych słów możemy znaleźć w opublikowanym niedawno zwiastunie.

Studio na Apple TV+. Czego można się spodziewać?

Studio to dziesięcioodcinkowa komedia, w której Seth Rogan jest nie tylko aktorem, ale też scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym. Wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa podupadającego Continental Studios. Nie jest to praca marzeń, usłana zasługami i pochwałami – jak wyobrażał to sobie Matt – a zażarta walka między zakompleksioną ekipą filmową i narcystycznymi artystami, zaogniana przez żądne pieniędzy korporacje. Mężczyzna, który kino kocha nieodwzajemnioną miłością, zrobi wszystko, by osiągnąć sukces i ukryć przed światem paniczny strach przed porażką.

Seth Rogan znany jest z bezpośredniego, czasem wręcz prostackiego humoru i w Studio ponownie to potwierdzi. Niech przykładem będzie tu powyższy fragment filmu o apokalipsie zombie, zarażających ludzi wirusem poprzez… biegunkę. Oprócz Setha Rogana na ekranie zobaczymy też takich aktorów jak Catherine O’Hara (Sok z żuka), Ike Barinholtz (Legion Samobójców) czy Chase Sui Wonders (Na lodzie) czy nominowaną do Emmy Kathryn Hahn (To zawsze Agatha).

Premiera komediowego serialu w Apple TV+ została zaplanowana na 26 marca. Apple klasycznie dostarczy dwa pierwsze odcinki, a kolejne pojawiać będą się co środę.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple

