Rewolucja na Discordzie. Zmiany dotkną audio i wideo

W ciągu ostatniej dekady szyfrowanie end-to-end stało się standardem w aplikacjach do komunikacji. Kiedyś było rzadkością, z której korzystały jedynie nieliczne platformy, takie jak Skype w połowie lat 2000. Obecnie jest to kluczowa funkcja w najpopularniejszych komunikatorach, takich jak iMessage, WhatsApp, Signal czy Facebook Messenger.

Discord zaczynał jako narzędzie dla graczy do komunikacji głosowej podczas rozgrywek, jednak z biegiem czasu stał się popularnym miejscem dla różnorodnych społeczności pragnących prowadzić wieloosobowe rozmowy. Teraz jedna z najpopularniejszych platform do komunikacji grupowej ogłosiła, że rozmowy audio i wideo w jej ramach będą zabezpieczone szyfrowaniem end-to-end (E2EE). Oznacza to, że nawet sam Discord nie będzie miał dostępu do treści rozmów prowadzonych przez użytkowników.

Discord wprowadzi szyfrowanie end-to-end

Discord już teraz może pochwalić się bardzo aktywną i zaangażowaną społecznością. Z aplikacji miesięcznie korzysta nawet 200 milionów użytkowników. Platforma już w zeszłym roku zapowiadała zmiany w kwestii szyfrowania. W końcu w każdym momencie na platformie toczą się miliony rozmów, więc warto zadbać o ich prywatność.

Dziś rozpoczniemy migrację rozmów głosowych i wideo w wiadomościach prywatnych (DM), grupowych DM, kanałach głosowych i transmisjach Go Live na technologię E2EE. Użytkownicy będą mogli potwierdzić, kiedy rozmowy są szyfrowane end-to-end i zweryfikować innych uczestników rozmów

– napisał Stephen Birarda, główny inżynier Discorda ds. infrastruktury audio/wideo, w swoim wpisie na blogu.

Warto zaznaczyć, że szyfrowanie end-to-end nie obejmuje wszystkich form komunikacji na Discordzie. Wiadomości tekstowe pozostaną niezaszyfrowane, aby umożliwić firmie stosowanie swoich narzędzi do moderacji treści. „Bezpieczeństwo jest ściśle powiązane z naszym produktem i politykami. Choć rozmowy audio i wideo będą szyfrowane end-to-end, wiadomości na Discordzie będą nadal podlegać naszej polityce moderacji treści i nie będą objęte szyfrowaniem end-to-end” – wyjaśnia Birarda.

Grafika: depositphotos