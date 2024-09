WhatsApp od początku istnienia miał jedną metodę identyfikacji użytkowników: numery telefonów. Na swój sposób idealna w swojej prostocie, ale także dość... kłopotliwa, pod niektórymi względami. Dlatego po prośbach - Meta zdecydowała się ruszyć naprzód, by zaoferować w niedalekiej przyszłości inny sposób identyfikacji: nazwy użytkowników.

To funkcja nad którą gigant pracuje od jakiegoś czasu. I choć wciąż nie możemy z niej jeszcze oficjalnie korzystać w finalnej wersji produktu, to komunikatory w wersji beta pokazują czego można się po niej spodziewać. A najwyraźniej WhatsApp postanowił zrobić to po swojemu - i podejść do tematu na nieco innych zasadach.

System nazw użytkowników w WhatsApp. Ukryjemy numer telefonu i... zadbamy o bezpieczeństwo

W większości komunikatorów znajomość naszego loginu wystarczy, by móc się z nami skontaktować - lub dodać nas do znajomych. To w dużym uproszczeniu, oczywiście, bo w grę wchodzą jeszcze ustawienia prywatności związane z tym, kto może się z nami kontaktować. WhatsApp jednak chciałbym dodać dodatkową warstwę ochronną i weryfikacyjną, która może okazać się na wagę złota.

Jak poinformował serwis WABeta.info, w wersji beta aplikacji na iOS (24.18.10.70) dostępna jest sekcja z wpisywaniem kodu PIN, który niezbędny będzie do wpisania przy pierwszej próbie kontaktu. Jest to opcja, którą jako użytkownicy możemy aktywować opcjonalnie przy tworzeniu naszej nazwy użytkownika. A cały schemat możemy podejrzeć na poniższych grafikach udostępnionych przez redakcję wspomnianego serwisu.

Źródło: WABetaInfo

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze ile przyjdzie nam czekać na wdrożenie tej opcji, ale fajnie, że WhatsApp robi coś inaczej. Zmieniając i dopracowując formułę — dba o to, by korzystało się z platformy wygodniej i bezpieczniej niż kiedykolwiek i gdziekolwiek!