Członkostwo Premium na Discordzie zapewni użytkownikom dostęp do większej ilości treści (specjalne kanały czy nawet całe serwery) oraz zagwarantuje dostęp do niektórych wyjątkowych użytkowników serwera. Powstaje zatem coś, nad czym właściciele swoich społeczności eksperymentowali już od dawna. Użytkownicy poprzez miesięczne subskrypcje będą mogli wspierać swoich ulubionych twórców, dostając w zamian sporo ekskluzywnego kontentu.

Discord przy współpracy z takimi serwisami jak YouTube, Patreon czy Twitch pozwalał już na udostępnianie specjalnej zawartości lub dawanie wielu korzyści wybranym użytkownikom. Wszystko jednak działo się poza Discordem, który z takiej operacji nie miał dosłownie nic. Wprowadzenie specjalnych subskrypcji bezpośrednio na platformie jest zatem dobrym rozwiązaniem nie tylko dla samego Discorda, ale i dla twórców.

Pozwoli to na lepsze usystematyzowanie i zorganizowanie serwera. Według oficjalnych informacji, ustalony podział zarobków to 90/10. 90% całej kwoty trafi do twórcy serwera, a Discord zachowa resztę. Jak powiedział Vaidya dla The Verge:

Chcemy mieć pewność, że twórcy są w stanie zarobić jak najwięcej pieniędzy, a także upewnić się, że jeśli twórca odniesie sukces, to Discord również zarobi trochę pieniędzy, co zapewni, że Discord także odniesie sukces. [...] To był najkorzystniejszy podział, jaki przyszedł nam do głowy, aby mieć pewność, że obie strony zarobią i będą usatysfakcjonowane na dłuższą metę.

Kwestia zarobków jest jednak niepewna w przypadku subskrypcji z urządzeń mobilnych. Apple i Google ograniczają subskrypcje oraz zakupy w aplikacjach. Na ten moment nie wiadomo, jak Discord będzie chciał to obejść. Z tego względu funkcja obecnie jest testowana wyłącznie w aplikacji na komputerach oraz w wersji przeglądarkowej komunikatora.

Przy kanałach dostępnych wyłącznie dla użytkowników z Członkostwem Premium będzie znajdować się mała niebieska gwiazdka. Jeśli będziemy chcieli uzyskać do takich treści dostęp, Discord automatycznie przekieruje nas na stronę prezentującą wszystkie dostępne stopnie subskrypcji, wraz z wypisanymi benefitami.

Kwestia tego, co otrzymamy i za jaką kwotę, jest w pełni zależna od właściciela - z tego względu na każdym serwerze możemy spotkać się z całkowicie innymi rozwiązaniami. Na razie możecie sprawdzić tę funkcje na blisko 10 serwerach.