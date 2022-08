Discord zaoferuje tańszą wersję Nitro ze wszystkimi najważniejszymi bonusami

Platforma do czatowania z innymi użytkownikami, która momentalnie skradła serca milionów użytkowników na całym świecie, pozwalając na tworzenie serwerów nie tylko dla grupy przyjaciół czy fanów danego dzieła popkultury, ale nawet będące miejscem rozmowy graczy z twórcami danej produkcji, postanowiła wydać nowy wariant subskrypcji Nitro.

Jeśli korzystacie z Discorda (a najprawdopodobniej to robicie), to doskonale zdajecie sobie sprawę, że do zbudowania dużej społeczności i sprawnie działającego serwera oraz po prostu do dużo bardziej wygodnego i efektownego korzystania z platformy, Nitro jest niezbędne. Dotychczasowe ceny abonamentu sprawiały jednak, że część użytkowników nie była zachwycona takim rozwiązaniem - Discord postanowił coś z tym zrobić.

Nowy plan debiutuje już dzisiaj. Jest jednak jedno “ale”

Jak ogłosiła Julie Park, starsza dyrektorka ds. marketingu w Discordzie, Nitro Basic debiutuje już dzisiaj. Nowy wariant subskrypcji na ten moment jest jednak dostępny wyłącznie dla użytkowników z Wielkiej Brytanii, a także działa tylko na komputerach osobistych. Park zapewnia jednak, że w nadchodzących tygodniach dostęp do Nitro Basic otrzymają również urządzenia mobilne z systemem iOS. Niestety, na ten moment nie ma informacji na temat tego, kiedy tańsza alternatywa dla Nitro pojawi się w innych krajach - można jednak spokojnie zakładać, że jest to zaledwie kwestia czasu.

Redakcja TechRadar zapytała Park, dlaczego testy Nitro Basic zaczynają się w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że jest to spowodowane dużą różnorodnością w kwestii przedziału wiekowego użytkowników i sposobem wykorzystywania serwerów na platformie. Dodatkowo, UK jest ostatnimi czasy jednym z najpopularniejszych rynków Nitro, dlatego rozpoczęcie testów tam miało dużo sensu z perspektywy firmy.

Trzeba również przyznać, że “Basic” to idealne określenie tego wariantu abonamentu. Podczas gdy główne Nitro ma mnóstwo udziwnień i lista dodatków, które odblokowuje, jest wyjątkowo długa, tutaj mówimy o maksymalnej prostocie. Jest to jednak jak najbardziej pozytyw tego wariantu - najważniejsze funkcje za dużo mniejsze pieniądze to właśnie to, na co ogromna część społeczności czekała.

Discord Nitro Basic - co oferuje nowy wariant subskrypcji?

Nitro Basic oferuje:

Niestandardowe i animowane emotikony;

zwiększony limit przesyłania plików do 20 MB;

specjalne naklejki;

specjalna odznaka potwierdzająca, że ​​jest się subskrybentem Nitro Basic.

Tak niewiele, a tak wiele. Chociaż są to zaledwie cztery funkcje, to bez dwóch zdań przydadzą się codziennym użytkownikom platformy. Usługa w Wielkiej Brytanii została wyceniona na 2,49 funtów w skali miesiąca, czyli cztery razy mniej niż standardowe Nitro.

Nitro Basic kontra pozostałe warianty subskrypcji

Jak jednak Nitro Basic wypada na tle pozostałych wariantów abonamentu? Zwykłe Nitro oferuje:

Niestandardowe i animowane emotikony;

osobisty profil (animowany avatar i unikalny tag użytkownika);

wspieranie serwera (2 ulepszenia serwerów i 30% zniżki na kolejne);

specjalna odznaka potwierdzająca, że ​​jest się subskrybentem Nitro z informacją, jak długo;

zwiększony limit przesyłania plików do 100 MB;

specjalne naklejki;

wideo, współdzielenie ekranu i streamowanie Go Live w wysokiej rozdzielczości;

limit znaków w wiadomości zwiększony z 2000 do 4000;

limit serwerów zwiększony ze 100 do 200.

To wszystko w cenie 9,99 USD za miesiąc lub 99,99 USD w skali roku. W Polsce miesięczny abonament to koszt rzędu 19,99 PLN, a za rok musimy zapłacić 199,99 PLN.

W naszym kraju jest również dostępny abonament Nitro Classic, który oferuje:

Niestandardowe i animowane emotikony;

osobisty profil (animowany avatar i unikalny tag użytkownika);

wideo, współdzielenie ekranu i streamowanie Go Live w wysokiej rozdzielczości;

zwiększony limit przesyłania plików do 50 MB;

specjalna odznaka potwierdzająca, że ​​jest się subskrybentem Nitro Classic.

Taka opcja została wyceniona na 4,99 USD miesięcznie lub 49,99 USD rocznie. W Polsce za taki wariant należy zapłacić 9,99 PLN w skali miesiąca lub 99,99 PLN za cały rok.

Ciężko przewidzieć, ile Nitro Basic może kosztować na naszym rynku, lecz z pewnością będzie tańszy od Classic. 4,99 zł za miesiąc brzmi jak naprawdę dobra okazja - na razie to jednak wyłącznie domysły. Jak oceniacie nowy wariant subskrypcji? Zdecydujecie się na jej zakup, kiedy pojawi się w Polsce?

