Dinozaur ostrzega ludzi przed samozagładą. Spot, który niczego nie zmieni

Welociraptor wpada do budynku Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wygłasza oświadczenie, w którym beszta ludzkość za to, że ta zmierza ku samozagładzie. ONZ przygotowało reklamę, która stara się zwrócić uwagę na problem tego co robimy z planetą, i która kompletnie nic nie zmieni.

Zabawne...

Reklama, którą możecie obejrzeć pod tym artykułem jest autentycznie zabawna i bardzo dobrze zrobiona. Głównym przesłaniem jest to, że dotowanie przemysłu paliw kopalnych jest idiotyczne. Jest to pokłosie najnowszego raportu przygotonego przez ONZ, według którego na ten cel idzie 423 mld dolarów rocznie.

Tekst, w którym Frankie, tak ma ponoć na imię główny bohater, porównuje to finansowanie, do sytuacji w którek dinozaury wspierałyby finansowo tworzenie asteroid jest całkiem błyskotliwe, podobnie jak hasło przewodnie kampani: „Nie wybierajcie wyginięcia”. Widzę tu tylko jeden problem... do kogo właściwie skierowana jest ta reklama?

...i naiwne

Niestety, nawet najbardziej błyskotliwy spot niczego nie zmieni. To nie w przekonaniu zwykłych ludzi leży dziś problem walki z globalnym ociepleniem. Dopóki bogate kraje nie zdadzą sobie sprawy, że to one maja najwięcej do ograniczanie w zakresie emisji i tylko one są w stanie sfinansować energetyczną rewolucję w biedniejszych krajach, dopóty nic z niej nie wyjdzie.

Tymczasem na dziś, część bogatszych krajów próbuje wręcz całą sytuację wykorzystać, dla poprawienia swojej pozycji strategicznej. Jeśli takie Niemcy burzą elektrownie atomowe, a próbują promować gaz ziemny, to gadający dinozaur w CGI nic nie będzie w stanie pomóc.

Niczego nie zatrzymamy

Osobiście w temacie ratowania klimatu jestem pesymistą. Jeżeli nie pojawi się w najbliższym czasie jakiś przełom technologiczny, na przykład w postaci opanowania fuzji termojądrowej, nie zawrócimy z drogi, którą kroczymy od lat. Połapiemy się, że znów schrzaniliśmy, jak to już wiele razy w historii bywało, gdy będzie już za późno.

Sorry, Frankie, choć fajnie, że spróbowałeś.