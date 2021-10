Artemis I poleci w lutym 2022 roku, NASA podała datę lotu na Księżyc

Artemis I poleci w lutym 2022

NASA pochwaliła się dzisiaj, że rakieta SLS jest już w pełni zintegrowana ze statkiem Orion i będzie mogła przejść ostatnie testy przed startem z pierwszą misją księżycową. Ten lot początkowo planowany był jeszcze na 2017 rok, ale liczne opóźnienia w projekcie oraz problemy w działaniu systemów sprawiły, że lot został przesunięty obecnie na 2022 rok. Wygląda jednak na to, że misja Artemis I ostatecznie wystartuje na początku przyszłego roku, a pierwsza możliwa data to połowa lutego 2022. Obecnie po złożeniu w całość, cała rakieta zostanie przetransportowana na stanowisko startowe - Pad 39B, na którym zostanie zatankowana do pełna i przejdzie symulację startu.

Test nazwany "wet dress rehearsal" to ostatni krok przed właściwym lotem. Za kilka tygodni wszystkie zbiorniki SLS zostaną zatankowane i zostanie przeprowadzona symulacja, aż do momentu na 10 minut przed startem, kiedy to proces zostanie przerwany, a paliwo wypompowane. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to SLS ponownie wróci do hangaru na ostatnią inspekcję i na początku lutego wróci na miejsce startowe. Okienko otwiera się 12 lutego i potrwa około 2 tygodnie. W trakcie misji Artemis I trwającej od 4 do 6 tygodni, kapsuła Orion poleci na orbitę Księżyca, kilka razy okrąży naszego naturalnego satelitę i wróci na Ziemię. Zrobi to jednak bez pasażerów, będzie to tylko misja mająca potwierdzić, że cały system jest bezpieczny dla astronautów.

Statek Orion / źródło: NASA

Gdyby pojawiły się jakieś opóźnienia, to kolejne okienka startowe będą w marcu oraz kwietniu, a każde z nich potrwa około 2 tygodnie. Jest to podyktowane ruchem orbitalnym Ziemi oraz Księżyca i z tego też powodu cała misja może trwać między 4, a 6 tygodni, wszystko zależy od momentu startu. Jeśli misja Artemis I się powiedzie, to będzie to olbrzymi krok w stronę powrotu ludzi na powierzchnię naszego naturalnego satelity.

Artemis II dopiero w 2023 roku

Nawet jeśli Artemis I okaże się sukcesem, to Artemis II z astronautami na pokładzie statku Orion poleci na orbitę Księżyca dopiero w połowie 2023 roku. Pod warunkiem, że uda się oczywiście przygotować w tym czasie nową rakietę SLS, bo jest to system jednokrotnego użytku. Główny człon rakiety korzystający z silników RS-25 stosowanych w promach kosmicznych mógłby być co prawda ponownie użyty, ale NASA nie planuje jego odzyskiwania, dlatego Boeing musi przygotować nową rakietę. W ramach misji Artemis II planuje się tylko przelot wokół Księżyca, lądowanie na powierzchni zaplanowane jest najwcześniej w 2024 roku, choć obecnie to bardzo wątpliwa data.

Główny człon rakiety SLS / źródło: NASA

Aby wrócić na Księżyc NASA potrzebuje między innymi lądownika. Ten ma przygotować SpaceX na bazie swojego statku Starship, a ten jak wiemy póki co jeszcze nawet nie poleciał na orbitę. Są też problemy z nowymi skafandrami. Przeszkód jest zatem całkiem sporo, ale wygląda na to, że Amerykanie zrobią wszystko aby ponownie wylądować na Srebrnym Globie jeszcze w tej dekadzie.

źródło: NASA