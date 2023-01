Serduszka w blockchainie. W tym roku możesz wspomóc WOŚP, kupując... NFT

Jedyne NFT, jakie mógłbym kupić. Wirtualne tokeny sprzedawane w szczytnym celu

31. Finał WOŚP będzie wyjątkowym wydarzeniem, rozpoczynającym pod pewnymi względami nowy etap dla całej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy — klasyczne serduszka WOŚP, które do tej pory mogliśmy kupić głównie jako naklejki lub w formie nadruków na różnych rzeczach, między innymi na ubraniach, weszły do blockchaina i będą dostępne do kupienia w formie tokenów NFT.

Źródło: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Serduszka w formie tokenów będą dostępne w 10 różnych wzorach, a każde NFT będzie kosztowało 31 złotych. Warto również wspomnieć, że na platformie Mintiq, na specjalnej licytacji, znajdzie się 31 Kolekcjonerskich Serduszek NFT. Kwota ze sprzedaży wszystkich tokenów w całości zasili konto 31. Finału WOŚP i wesprze tegoroczny cel, którym — jak informowaliśmy pod tym linkiem — jest zakup sprzętu medycznego do walki z sepsą. Za tokenizację, wsparcie technologiczne i przygotowanie procesu sprzedaży odpowiada firma InfluVerum.

Gdzie można kupić tokeny z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

WOŚP informuje również, że cały proces tokenizacji Serduszek NFT został oparty o polską platformę mintiq.io, która wykorzystuje autorski system mintowania, mający na celu minimalizację kosztów środowiskowych przy dystrybucji tokenów oraz upraszczanie doświadczenia użytkownika.

Dalej możemy się dowiedzieć, że Serduszka NFT powstały z wykorzystaniem protokołu Ethereum w standardzie ERC-1155. Istotny jest fakt, że ilość Serduszek WOŚP w formie tokenów jest nielimitowana i możecie je kupić do 31 stycznia, do godziny 23:59. Chociaż cena wszystkich serduszek wynosi 31 zł, to każdy kupujący będzie miał również możliwość wpłacenia dowolnie większej kwoty czy oczywiście zakupienia kilka Serduszek NFT z różnymi grafikami, a nawet skompletowania całej kolekcji.

Jeśli nigdy nie kupowaliście NFT i nie macie swojego portfela kryptowalut, a chcecie wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ten sposób, nic nie stoi na przeszkodzie — zakup Serduszek NFT został opracowany w taki sposób, aby był prosty i intuicyjny. Nie trzeba dysponować doświadczeniem ani dodatkowymi narzędziami wykorzystywanymi na rynku NFT. Wystarczy jedynie wejść na stronę nft.wosp.org.pl, wybrać opcję i dokonać bezpiecznej płatności w złotówkach.

WOŚP wchodzi w blockchain, czyli znak czasów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy informuje również o specjalnej kolekcji serduszek, które będą dostępne na wyjątkowej aukcji. Znajdzie się tam 31 unikatowych Kolekcjonerskich Serduszek NFT, które będą dostępne do 29 stycznia, do godziny 23:59, na stronie wosp.mintiq.io. Tak samo, jak w przypadku zakupu zwykłych cyfrowych serduszek, proces licytacji jest intuicyjny, oparty o klasyczne mechanizmy wykorzystywane w e-commerce. Jerzy Owsiak skomentował całe to wydarzenie w następujący sposób:

Jesteśmy z Wami od 30 lat. Przez ten czas wspólnie byliśmy świadkami wielu technologicznych przemian. Dzisiaj nikt z nas nie wyobraża sobie Finału bez aukcji internetowych, płatności SMS-em czy szybkich przelewów. Wierzymy, że kolejną cegiełką, która przybliży nas do celu, kolejnym elementem, który na stałe wpisze się w krajobraz Wielkiej Orkiestry będą Serduszka NFT. Dlatego po raz pierwszy wprowadzamy możliwość zakupu cyfrowych serduszek i liczymy na to, że pomogą nam pobić kolejny rekord zbiórek i tym razem wygrać z sepsą!

Co Wy sądzicie o tym pomyśle? Zamierzacie kupić token oparty na blockchainie w tym przypadku, czy mimo wszystko zostaniecie przy dotychczasowych standardowych i namacalnych przedmiotach? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Informacja prasowa