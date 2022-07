Współzałożyciele firmy, Damion Shelton i Jonathan Hurst, podzielili się szczegółami na temat ulepszeń swojego robota, który pierwotnie został wprowadzony w 2019 roku. Startup, który pochodzi z Oregon State University, niedawno skupił się w głównej mierze na logistyce i obrał sobie za cel przekształcenie Digita w robota do prac ogólnych, takich jak rozpakowywanie ciężarówek czy przenoszenie pudełek po magazynach. To samo planuje Tesla w przypadku swoich Optimusów - roboty mają odciążyć ludzi od najmniej lubianych, monotonnych i najbardziej niebezpiecznych prac.

Podczas demonstracji, na której Digit przeniósł torbę i wrzucił ją na taśmociąg, Hurst powiedział:

Cała nasza wizja skupia się na tym, czym jest Digit - to platforma, która pozwala przekształcić pracę fizyczną w software’ową aplikację. [...] Aplikacje, nad którymi obecnie pracujemy, to home runy, które stanowią naprawdę ogromną część rynku. Wszystkie rzeczy, które robimy, robimy rzetelnie i w ludzkim tempie, co naprawdę tworzy firmę - i mamy przygotowanych wiele rozwiązań.