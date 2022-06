Wygląda na to, że Elon Musk szykuje w tym roku prawdziwą bombę. Wiele wskazuje na to, że mamy na co czekać.

AI Day 2022 przełożone - to jednak wcale nie jest taka zła wiadomość

Tesla oficjalnie poinformowała o tym, że AI Day 2022 nie odbędzie się 19 sierpnia, tak jak początkowo planowano - zamiast tego wydarzenie będzie miało miejsce 30 września. Paradoksalnie, nie jest to taka zła informacja, jak może się wydawać, bowiem Musk szykuje na tę konferencję prawdziwy przełomowy pokaz.

Tesla Bot to teraz Optimus. Robot ma wejść na scenę jeszcze w tym roku!

W zeszłym roku na AI Day mieliśmy do czynienia z dość pamiętnym wydarzeniem - na scenie pojawiła się osoba przebrana za Tesla Bota, co było oficjalną (i dość specyficzną, trzeba przyznać) zapowiedzią humanoidalnego robota od Tesli. Wiele się od tamtej pory zmieniło - głównie nazwa samego robota, która brzmi do teraz Optimus. W tym roku na scenie ma pojawić się prawdziwy prototyp robota, a nie człowiek w jego przebraniu - to z pewnością byłoby ogromne wydarzenie i spory przełom w sztucznej inteligencji.

Elon Musk w niedawnym wywiadzie przyznał, że chce, aby roboty Tesli pomagały ludziom w codziennych obowiązkach. Rzeczy, których obecnie brakuje, to wystarczająca inteligencja, aby robot mógł poruszać się w prawdziwym świecie i robić przydatne rzeczy bez wyraźnej instrukcji. Mężczyzna przyznał również, że jego firma w zasadzie musi po prostu zaprojektować wyspecjalizowane siłowniki i czujniki, które są potrzebne humanoidalnemu robotowi.

Optimusy na początku swojego istnienia będą miały wykonywać niebezpieczne i nudne prace, których ludzie nie chcą lub boją się podejmować. Dopiero później zaczną być integralną częścią domów, opiekując się ludźmi, gotując posiłki, kosząc trawnik i wiele innych codziennych czynności. W kwestii buntu sztucznej inteligencji - ​​każdy robot będzie posiadał chip ROM, którego nie można będzie aktualizować bezprzewodowo i będzie sprawiać, że robot będzie musiał się nas słuchać. W tej dziedzinie z pewnością przyda się doświadczenie CEO SpaceX z Neuralinka. Więcej informacji powinniśmy poznać już pod koniec września.

Tesla ma ogromne ambicje związane z AI. Nowy rozdział w sztucznej inteligencji?

Gwiazdą zeszłorocznego AI Day był chip D1, zbudowany całkowicie we własnym zakresie przy użyciu architektury 7 nm, który ma zasilać superkomputer Dojo firmy, napędzający ogromne ambicje Tesli w zakresie treningu sieci neuronowych. Według Elona Muska, co kluczowe, chip ostatecznie umożliwi Dojo około cztery razy szybsze przetwarzanie od innych systemów obliczeniowych.

Oprócz tego, sporą uwagę poświęcono ulepszonym możliwościom autopilota w Teslach, półautonomicznego systemu jazdy, przyznając jednocześnie, że zdolność FSD była ograniczana przez dwa czynniki: tymczasowe zablokowanie pola widzenia kamer i wadliwe zapamiętywanie znaków drogowych. Firma Muska przyznała, że stale nad tym pracuje - a jak zdradził sam jej dyrektor generalny, ma to ścisłe połączenie z Optimusami.

AI Day 2022 - czego możemy się spodziewać poza Optimusem?

W tym roku dużo uwagi ma również zostać poświęcone Tesli Full Self-Driving, które to porzuciło radar na rzecz ośmiu kamer o wysokiej rozdzielczości. Co ciekawe, autopilot można zakupić jednorazowo za kwotę 10 tysięcy dolarów amerykańskich (co jest dość zawrotną kwotą, trzeba przyznać) lub… subskrybować za cenę 199 dolarów amerykańskich miesięcznie.

AI Day może się okazać odbiciem od dna dla Tesli, której akcje na giełdzie w tym roku spadły łącznie o 35 procent. Sytuacja nie wygląda zbyt kolorowo dla firmy Muska - miejmy nadzieję, że prezentacja Optimusa zmieni sytuację. No, chyba, że ponownie będziemy mieli do czynienia z człowiekiem przebranym za robota, w końcu z Muskiem nigdy niczego nie można być pewnym.