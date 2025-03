Digg wraca do sieci! Można się już zapisywać na wczesny dostęp

Digg.com to prawdziwa historia początków internetu na świecie, powraca właśnie do sieci, po ponad 20 latach od uruchomienia go w 2004 roku.

Dla wielu użytkowników internetu w tamtych czasach, Digg.com to była taka swoista strona startowa, od której zaczynali za każdym razem przeglądać sieć. Tak naprawdę tworzyli ją właśnie użytkownicy internetu, wrzucając do niej swoje linki, a które to później w efekcie głosowania sortowały się na stronie głównej.

Jeśli nie pamiętacie tego serwisu, to znakomitym przykładem tego jak działał, będzie nasz rodzimy Wykop.pl czy globalny Reddit.com. Wskrzesić Digg.com postanowił jego założyciel - Kevin Rose i… współzałożyciel właśnie Reddita - Alexis Ohanian.

Na wideo promującym powrót Digg.com nie kryją oni, iż swojego czasu nie darzyli się zbytnią sympatią, co było całkiem zrozumiałe w czasach rywalizacji o uwagę internautów. Teraz wspólnymi siłami chcą stworzyć nową siłę w postaci serwisu społecznościowego.

Czym mam być nowy Digg.com? W wypowiedzi dla The Verge, twórcy określają swoją koncepcję jako stronę główną będącą starym Digg, a wszystko pozostałe lepszą wersją obecnego Reddit.

Dowiadujemy się też, że na nowym Digg, użytkownikom nie będą się wyświetlały liczniki obserwujących, bo zwykle okazywało się to złą zachętą do zaktywowania użytkowników tego typu serwisów, ale nie zdradzają w jaki inny sposób chcą ich nagradzać.

Nad całością projektu ma zgodnie z duchem czasu czuwać sztuczna inteligencja, i to ona ma sprawić w rezultacie, że to ma być najlepsze obecnie miejsce dla użytkowników dzisiejszego internetu. Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się niebawem, na stronie głównej Digg.com, dostępny jest już link do zapisywania się na wczesny dostęp do nowej wersji serwisu.

