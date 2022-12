W czasie tegorocznego rozdania nagród The Game Awards Blizzard oficjalnie potwierdził premierę Diablo IV. Długowyczekiwana gra trafi do sklepów 6 czerwca przyszłego roku, ale już teraz ruszyła przedsprzedaż różnych wersji zawierających dodatkowe przedmioty i bonusy, które pomogą przy zwiedzaniu Sanktuarium, oraz innych tytułów studia dostępnych na różne platformy. Sprawdźmy więc co oferują poszczególne wydania w edycji cyfrowych, ile kosztują i na co zwrócić uwagę przed zakupem fizycznej edycji kolekcjonerskiej.

Diablo IV Standard Edition w wersji cyfrowej

Podstawowe wydanie gry na konsolach PlayStation 4 i 5 oraz Xbox Series X|S oraz Xbox One kosztuje 349 zł. Na platformie Battlet.net wersja na PC kosztuje 69,99 euro (ok. 328 zł) W tej cenie otrzymacie:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV Digital Deluxe Edition

Edycja Deluxe Edition dostępna w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 409 zł. Wersja na PC w na platformie Battle.net wyceniona została na 89,99 euro (ok. 422 zł). W tej wersji znajdziecie:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Maksymalnie 4-dniowy wczesny dostęp do Diablo IV

Odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium w Diablo IV

Pancerz dla wierzchowca Piekielną Skorupę w Diablo IV

Wierzchowca Pokusę w Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV Ultimate Edition w wersji cyfrowej

Wersja Ultimate w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 459 zł. Na platformie Battle.net zapłacicie za nią 99,99 euro (ok. 469 zł). Zestaw zawiera:

Cyfrową kopię gry Diablo IV

Maksymalnie 4-dniowy wczesny dostęp do Diablo IV

Przyspieszone odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV, zawierające odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium oraz 20 pominięć poziomów i element ozdobny

Emotkę skrzydeł w Diablo IV

Pancerz dla wierzchowca Piekielną Skorupę w Diablo IV

Wierzchowca Pokusę w Diablo IV

Wczesny dostęp do otwartych beta-testów

Wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV

Skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III

Wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft

Zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal

Diablo IV. Przegląd edycji gry, która do sklepów trafi 6 czerwca 2023 r.

Jest jeszcze gratka dla prawdziwych kolekcjonerów, choć w pewnym sensie będą oni bardzo zawiedzeni. Blizzard potwierdził też, że w oficjalnym sklepie Gear Store pojawi się kolekcjonerska wersja Diablo IV - Diablo IV Limited Collector’s Box, której przedsprzedaż ruszy 15 grudnia. A co znajdziemy w bardzo ładnie wyglądającym pudełku?

Świeca Stworzenia

Mapa Sanktuarium na tkaninie

Kolekcjonerski album z grafikami z Diablo IV

Okultystyczna podkładka pod mysz

Przypinka horadrimów

Dwa matowe wydruki grafik w rozmiarze ok. 47 cm x 27,4 cm

Na zamieszczonej powyżej grafice możecie zobaczyć, jak wygląda Diablo IV Limited Collector’s Box w całej okazałości wraz z przedmiotami, które będą w niej dostępne. Jest tylko jeden szczegół - kolekcjonerska wersja Diablo IV nie zawiera... Diablo IV. Ci, którzy zdecydują się na zakup Diablo IV Limited Collector’s Box będą musieli jeszcze dokupić którąś z pozostałych wersji gry. To nie pierwszy raz, gdy twórcy stosują tego typu zagrywki, gdzie sprzedają kolekcjonerskie edycje swoich najgorętszych tytułów, jednak z jakiegoś powodu nie dodają do niej kodu czy płyty. Widać graczom to niezbyt przeszkadza, skoro ten proceder nadal trwa.

To jednak nie koniec informacji ze świata Diablo IV. Już w najbliższy czwartek (15.12) o godzinie 20:00 na oficjalnym kanale Diablo na YouTube i platformie Twitch będziecie mieć okazję przyjrzeć się grze jeszcze bliżej. reżyser gry Joe Shely i zastępca reżysera gry Joseph Piepiora opowiedzą o kulisach produkcji Diablo IV i nowym systemie Kodeksu Potęgi.