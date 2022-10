Z jednego serwera na drugi. Diablo Immortal z ważną aktualizacją dla graczy

Blizzard odpowiada na potrzeby graczy. Studio zdecydowało się udostępnić w Diablo Immortal możliwość przenoszenia postaci z jednego serwera na drugi. To pozwoli na wspólne granie znajomym i przyjaciołom, którzy swoją przygodę w Sanktuarium rozpoczęli w innych miejscach, a chcieliby wspólnie przeżywać przygody na jednym serwerze. Możliwość przenoszenia postaci między serwerami przynosi jeszcze jedną zmianę - połączenie niektórych serwerów w jeden. Choć zmiana ta nie dotyczy serwerów europejskich, firma chce, aby gracze mogli łatwiej znaleźć innych graczy do zabawy, niezależnie od serwera, na którym się gra. Połączenie serwerów dotyczy przede wszystkim Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Azji Wschodniej.

Łączone serwery podzielono na grupy, w których znajdują się cztery serwery. Po połączeniu gracze nadal będą mogli się logować na tym samym serwerze, ale zauważą, że mogą grać w Diablo Immortal z osobami na każdym serwerze w jednej grupie. Gdyby jednak chcieli zmienić serwer - mają już tę możliwość. Pierwsze przeniesienie postaci między serwerami jest bezpłatne. Każda kolejna chęć zmiany serwera będzie wiązała się z dodatkowymi opłatami.

Przenoszenie postaci między serwerami. Diablo Immortal z ważną aktualizacją

Jednak to nie wszystkie nowości w Diablo Immoratl jakie przygotowało studio. Kilka dni temu rozpoczął się już 6. sezon przynoszący m.in. nowy karnet bojowy - Sekret Piasków. W czasie trwania wydarzenia na graczy czeka 40 rang z wyzwaniami i nagrodami, takimi jak legendarne klejnoty, emblematy, rękojeści i wiele innych. Dla tych, którzy nie mają problemu z płaceniem za bonusowe przedmioty, i tym razem dostępne są dwie wersje płatnego karnetu: Wzmocniony karnet bojowy oraz Wzmocniony karnet bojowy kolekcjonera.

Wzmocniony karnet bojowy

Karnet zawiera wszystkie nagrody rang ze standardowego karnetu bojowego dostępnego za darmo i odblokowuje ścieżkę wzmocnień, która zapewnia dodatkowe nagrody za osiągnięcie każdej rangi. Oprócz tego, za zakup tej wersji gracze zdobędą element ozdobny Sekretu Piasków dla broni, który zostanie odblokowany na 1. randze. Po osiągnięciu 40 rangi odblokowany zostanie ozdobny pancerz Sekretu Piasków.

Wzmocniony karnet bojowy kolekcjonera

Karnet zapewnia dostęp do wszystkich nagród i elementów ozdobnych za rangi ze wzmocnionego karnetu bojowego. Dodatkowo gracze otrzymają ramkę portretu Sekretu Piasków, portal i premię +10 do rangi. Wszystko to od razu po ulepszeniu karnetu bojowego.

Karnet bojowy 6 sezonu będzie aktywny do 24 listopada, do godz. 2:59 czasu serwera. Towarzyszą mu dodatkowe wyzwania związane z wygłodniały księżycem. Od 3 do 7 listopada dostępna będzie możliwość wykonywania 3 celów dziennie. Z nagrodami, premiami i niepowtarzalnymi darami. Nie zabrakło też oferty dla wytrwałych graczy, których postaci przekroczyły 40. poziom i są chętne na wydawanie pieniędzy. To Limitowany pakiet Dar Protoplastów oferujacy przy zakupie dużą paczkę wiecznych kul i 14-dniowe nagrody za logowanie do zdobycia, w tym dwa potężne klejnoty legendarne: Uporczywa Klątwa i Zmrożone Serce.