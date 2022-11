Blizzard wraca - a Diablo IV tylko wzbudza apetyt

Diablo 4 to obok Overwatcha 2 i Diablo Immortal, które całkowicie podbiło rynek mobilny i przyniosło Blizzardowi niebotyczne wręcz zyski przez mikrotransakcje, to najbardziej wyczekiwana gra studia w ostatnim czasie. Po absurdach związanych z firmą ze względu na sposób traktowania kobiet w firmie, absolutnych roszadach pod względem zatrudnień i perturbacji związanych z przejęciem przez Microsoft, Blizzard powoli zaczyna odzyskiwać zaufanie graczy. Zmiany w zarządzie i produkty wysokiej jakości sprawiają, że firma wraca do łask - chociaż do odzyskania swojej dawnej renomy “jednego z najlepszych deweloperów gier wideo” jeszcze sporo brakuje.

Niemniej jednak, Diablo 4 wzbudza ogromną ekscytację i fani klasycznego hack’n’slasha nie mogą doczekać się dnia, w którym produkcja zadebiutuje. Premiera miała odbyć się w przyszłym roku - i teraz okazuje się, że może to nadejść szybciej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać!

Diablo 4 ma już niewiele tajemnic. Wielki wyciek tylko zwiększył apetyt

Chwilę po ogromnym wycieku rozgrywki z GTA 6, który Rockstar potwierdził, w sieci pojawi się potężny, ponad 40-minutowy gameplay, który zdradził mnóstwo szczegółów dotyczących czwartej części kultowej serii - i to sprawiło, że gracze zwyczajnie oszaleli. Poznaliśmy między innymi cały interfejs produkcji oraz obejrzeliśmy cały jeden quest, który kończył się całkiem spektakularną walką z bossem. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w tekście Jakuba Szczęsnego pod tym linkiem.

“Czwórka” pod wieloma względami wraca do korzeni i będzie dużo bardziej mroczną częścią, przywołując na myśl klimat pierwszej oraz drugiej części. To było zresztą największym mankamentem Diablo 3 - obok całego domu handlowego i wykolejenia się serwerów w pierwszych dniach - i jeden z głównych powodów niezadowolenia graczy. Diablo IV ma wszystko, żeby rozpalić ogień w sercach fanów serii - a dla tych, którzy nie są fanami Immortal, będzie swego rodzaju odkupieniem.

Data premiery może zaskoczyć. Diablo 4 pojawi się już za chwilę?

Blizzard do tej pory nie był zbyt wylewny mówiąc o dacie premiery Diablo 4, poza tym, że gra pojawi się “w 2023 roku”. Sporo osób obawiało się, że będzie to miało miejsce dopiero w czwartym kwartale lub w ogóle w 2024 roku, ze względu na to, że Diablo Immortal jest kurą znoszącą złote jaja. Jak jednak donosi Windows Central i XboxEra, Diablo 4 na półki sklepowe trafi zaskakująco szybko - bo już w kwietniu 2023 roku.

Doniesienia te zdaje się potwierdzać beta produkcji, która zaplanowana jest na luty przyszłego roku. Jeśli kupicie grę w przedsprzedaży do końca grudnia, będziecie mogli sprawdzić produkcję wcześniej - i premiera pełnej wersji dwa miesiące później ma jak najbardziej sens.

Przełomowe informacje mogą pojawić się podczas The Game Awards

Mnóstwo zaufanych źródeł twierdzi również, że podczas The Game Awards 2022 Blizzard ruszy ze swoją ogromną kampanią marketingową dotyczącą Diablo 4. Najprawdopodobniej to właśnie 8 grudnia poznamy oficjalną datę premiery oraz zobaczymy rozbudowane materiały, tym razem z oficjalnego źródła, a nie z wycieku.

Diablo 4 będzie grą w pełnej cenie, więc na brak treści nie powinniśmy narzekać. Blizzard już teraz zapowiedział, że będą elementy monetyzacji, takie jak sklep z kosmetykami czy przepustki sezonowe, zarówno darmowe, jak i te premium, jednak ma nie być pay to win - chociaż jak z tym wyjdzie, to czas pokaże. Czekacie na nadchodzący hit Blizzarda?

