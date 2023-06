5 najlepszych zastosowań dla ChatuGPT

Dziś ciężko o rzecz, której AI nie potrafiłoby zrobić. Nie tylko tworzy tekst, ale też muzykę, obrazy, czy całe klipy wideo. Oczywiście - w niektórych zastosowaniach radzi sobie lepiej, a w niektórych gorzej. Niestety, pogoń za klikami sprawiła, że w dużej mierze dziś narzędzia te są wykorzystywane przez twórców do zadań, do których nigdy nie były przeznaczone, przez co można odnieść wrażenie, że cały ten szum związany ze sztuczną inteligencją nie ma odbicia w jej realnej użyteczności.

Tymczasem jest dokładnie odwrotnie - oto, co potrafi AI

Jeżeli przyjrzymy się dokładnie temu, co potrafi ChatGPT, zobaczymy, że jest to bardzo potężne narzędzie, które w odpowiednich zastosowaniach jest nie tylko bardzo przydatne, ale może wręcz zrewolucjonizować niektóre aspekty życia.

Źródło: Depositphotos

Co potrafi ChatGPT? Do czego można go wykorzystać? Tego dowiecie się z najnowszego materiału na AntywebTV.

Źródło: Depositphotos