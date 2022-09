Diablo Immortal. Czwarty sezon już dostępny

Czwarty sezon w Diablo Immortal przynoszący m.in. karnet bojowy: Wewnętrzna Światłość to przedsmak tego, co Blizzard szykuje na wrzesień. A jest na co czekać. Twórcy poinformowali, że gracze mogą spodziewać się w tym miesiącu największej, jak do tej pory, aktualizacji. W związku z tym przez dwa najbliższe tygodnie nie pojawia się w grze żadne dodatkowe treści. Nie oznacza to jednak, że nie będzie co robić - wręcz przeciwnie.

1 września wystartował czwarty sezon z nowym karnetem bojowym, w którym na graczy czeka 40 rang z wyzwaniami i nagrodami, takimi jak legendarne klejnoty, emblematy, rękojeści i wiele innych:

Wzmocniony karnet bojowy to wszystkie nagrody rang ze standardowego karnetu bojowego dostępnego za darmo i odblokowuje ścieżkę wzmocnień, która zapewnia dodatkowe nagrody za osiągnięcie każdej rangi. Oprócz tego, za zakup tej wersji otrzymacie element ozdobny Wewnętrznej Światłości dla broni, który zostanie odblokowany na 1. randze. Po osiągnięciu 40 rangi otrzymacie natomiast ozdobny pancerz Wewnętrznej Światłości.

Karnet bojowy 4 sezonu będzie aktywny do 29 września, do godz. 2:59 czasu serwera.

W Piekielnym Relikwiarzu pojawił się nowy boss - Gisztur i Beledwe. Te dwa potworne pomioty piekielne posiadają talent do tworzenia jednych z najpotężniejszych broni, jakie kiedykolwiek zaszczyciły swoją obecnością pole bitwy. Pracując dla demonicznych władców w Piekielnej Kuźni oraz łącząc dusze i ciała nieszczęśników w ich własnej Odlewni Plugawej Stali zawsze zachowywali najlepszy oręż na własny użytek.

9 września pojawi się "Wygłodniały Księżyc". Gracze, którzy zdobędą 7 błogosławieństw Księżyca będą mogli wymienić je na losową nagrodę. Od 14 września wykonując cele w ramach wydarzenia Wypalone Morze gracze zdobywać będą rozmaite nagrody. Wykonanie odpowiedniej liczby celów odblokuje również nagrody za kamień milowy, takie jak piaskowa Ramka Wypalonego Morza.

21 września dostępne będzie wydarzenie Mgły Cyrangaru. Również i tu dostępne bedą nagrody pomocne w kolejnych przygodach. Warto śledzić to wyzwanie na stronach wydarzenia. Z każdym kolejnym osiągniętym celem mgła będzie się rozwiewać co odkryje wskazówki związane z dużą aktualizacją Diablo Immortal. Dodatkowo, w trakcie Mgły aktywne będzie wzmocnienie oferujące dodatkowe doświadczenie dla graczy poniżej poziomu mistrzowskiego serwera. Wydarzenie potrwa do 30 września, godz. 3:00 czasu serwera.

Aktualizacja przynosi też drobne aktualizacje dla dostępnych w grze funkcji:

Funkcja blokady legendarnych klejnotów

Opisy legendarnych klejnotów będą miały teraz funkcję blokady. Zapobiegnie to sytuacjom, w których gracze niechcący zużywali klejnot podczas ulepszania go.