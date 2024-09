Uwielbiany serial powraca! Tu obejrzycie Dexter: Grzech pierworodny

"Dexter" to amerykański serial kryminalny, oparty na serii powieści Jeffa Lindsaya. Głównym bohaterem jest Dexter Morgan, który na co dzień pracuje jako ekspert od krwi w policji w Miami. Na pierwszy rzut oka jest normalnym człowiekiem, ale skrywa mroczną tajemnicę – jest seryjnym mordercą. Jego ofiary to jednak nie przypadkowe osoby, a inni przestępcy, którzy uniknęli sprawiedliwości. Dexter ma wewnętrzny "kodeks" (nazywany Kodeksem Harry'ego, od imienia jego przybranego ojca), który nakazuje mu zabijać tylko tych, którzy sami są winni poważnych zbrodni.

Główne wątki serialu dotyczą podwójnego życia Dextera, jego walki z wewnętrznymi demonami oraz prób utrzymania swojej mrocznej strony w tajemnicy przed rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Pomimo swojego brutalnego alter ego, Dexter ma głęboką potrzebę zrozumienia i kontrolowania emocji, których jako socjopata nie do końca rozumie.