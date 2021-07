Dexter wraca do formy w zwiastunie 9. sezonu! Znamy datę premiery!

Po ujrzeniu ostatniej sceny 8. sezonu, chyba nikt nie sądził, że stacja Showtime kiedykolwiek postanowi wrócić do opowiadania tej historii i Dexter pojawi się ponownie na ekranie. Wśród drugo- i trzecioplanowych postaci raczej nie pojawił się ktokolwiek, o kim mógłby powstać spin-off, więc w 2013 roku pożegnaliśmy cały ten świat. Jednak nie na zawsze, bo Showtime – wzorem chociażby FOX-a, który przywrócił „Z archiwum X” czy „Prison Break’a” – zapowiedziało na jesień 2021 roku premierę 10 nowych odcinków „Dextera”, które będą składać się na 9. sezon.

Dexter wróci z 9. sezonem – co nas czeka?

Wiemy, że w roli głównej powróci Michael C. Hall i oczywiście fabuła będzie dotyczyć jego postaci, która postanowiła zerwać z dotychczasowym życiem i zmieniła tożsamość. Taki (domniemany) finał serialu nie przypadł do gustu sporej rzeszy fanów, którzy spodziewali się czegoś zupełnie innego. Moim zdaniem, patrząc na wcześniejsze kilkanaście lub kilkadziesiąt odcinków z sezonów 6-8, końcówka mogła być znacznie gorsza, choć rzeczywiście było to mało satysfakcjonujące. Jeżeli scenarzyści wpadli na konkretny pomysł na epilog „Dextera”, to nie mam nic przeciwko temu, by serial powrócił.

Tym bardziej, że nadchodzące odcinki zapowiadają się co najmniej intrygująco. Wiemy, że do swoich ról mają powrócić John Lithgow (Trójkowy zabójca) oraz Jennifer Carpenter (Deborah Morgan). Jeśli zaczęliście się zastanawiać, jakim cudem obydwie postacie znów pojawią się w serialu, to nie jesteście w tych przemyśleniach osamotnieni. Wszyscy dobrze pamiętamy, że największy przeciwnik Dextera oraz jego przybrana siostra zginęli w poprzednich odcinkach, dlatego wokół potencjalnego gigantycznego zwrotu akcji zrobił się niemały szum.

Trójkowy zabójca i siostra Dextera Deborah powrócą…

Lithgow w wywiadzie z dziennikarzem Deadline zdradził jednak, że jego postać wróci we wspomnieniach, więc możemy chyba śmiało zakładać, że podobny los spotka Deborah, którą zobaczymy jedynie w retrospekcjach. Jeśli miałoby to wyglądać inaczej, to widzowie nie byliby chyba zachwyceni pomysłowością scenarzystów lub wręcz jej brakiem. Z rozmowy z Johnem Lithgowem dowiedzieliśmy się też, że nowy sezon będzie rozgrywał się w zupełnie nowej lokalizacji (niestety, żegnamy przepiękne i słoneczne Miami), a większość obsady będzie całkowicie nowa. Antagonistę w nowym sezonie zagra natomiast Clancy Brown, którego znamy między innymi z występów w „Skazanych na Shawshank”, „Nieśmiertelnym” i serialu „Jeździec bez głowy”.

To będzie bezpośrednia kontynuacja z nowa obsadą i oryginalnym showrunnerem

W zapowiedzi 9. sezonu „Dextera” mamy szansę zobaczyć nowe miasteczko i jego mieszkańców, z którymi zakumplował się Dexter… a właściwie Jimmy Lindsay. Nazwisko przykrywki Dextera nie jest przypadkowe, ponieważ właśnie tak nazywał się autor książek o uwielbianym przez wszystkich seryjnym zabójcy – Jeff Lindsay.

Dobrą wiadomością jest powrót Clyde Phillips w roli showrunnera 9. sezonu, ponieważ to właśnie on pracował przy pierwszych czterech seriach, które wspominamy najlepiej. Co więcej, potwierdził on (Screenrant), że nie mają żadnych zamiarów wycofywać się dotychczasowych wydarzeń przedstawionych w serialu.

Niczego nie cofamy. Nie zdradzimy publiczności i nie powiemy: „Ups, to wszystko było snem”. To, co wydarzyło się w ciągu pierwszych ośmiu lat, faktycznie wydarzyło się w ciągu pierwszych ośmiu lat.

Nowy zwiastun 9. sezonu Dexter: New Blood

Prosto z Comic Conu stacja Showtime przybywa z nowym zwiastunem 9. sezonu Dextera. Jako spory przeciwnik powrotu serialu ze względu na zaniżany poziom ostatnich sezonów, zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony zapowiedzią nowych odcinków. Wygląda na to, że właściwi ludzie znaleźli się na właściwym miejscu i w nowym sezonie „Dexter” wróci na odpowiednie tory.

Dexter 9. sezon – data premiery. Gdzie obejrzeć w Polsce?

9. sezon „Dextera” zadebiutuje w USA 7 listopada na kanale Showtime. Seriale te stacji często gościły na HBO GO w Polsce, ale sam „Dexter” był dostępny przez pewien czas na Netfliksie. Obecnie nie można go obejrzeć na żadnej platformie VOD w naszym kraju. Nie wiemy, czy i kiedy nowe odcinki „Dextera” będą debiutować w Polsce. Gdy to się zmieni, zaktualizujemy wpis.